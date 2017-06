Branche der Woche: GreenTech mit Auf- oder Gegenwind?

Nach dem Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen festigt China seine weltweit führende Rolle im Bereich Erneuerbare Energien. Gemäß der Nachrichtenagentur Bloomberg hat das Land im Jahr 2016 umgerechnet 87,8 Mrd. Dollar in das Segment investiert und damit die USA bei Weitem abgehängt. Laut dem Fünf-Jahres-Plan der Regierung will China zwar im Zeitraum 2016 bis 2020 rund 360 Mrd. Dollar investieren. Der Durchschnitt ist allerdings geringer als in den vergangenen Jahren, zumal die Regierung das Ausbautempo bei Solaranlagen drosseln will. Umso erfreuter waren Investoren, als der US-Konzern First Solar bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal eine zuversichtliche Umsatzprognose für das Gesamtjahr abgegeben hat. Die Aktie ist daher zuletzt auf das höchste Niveau seit Anfang November 2016 geklettert. Hingegen zwingen der hohe Preisdruck in der Photovoltaik und die Digitalisierung in der Energiewirtschaft den Hersteller von Solarwechselrichtern SMA Solar zum Umdenken.



Der Wettbewerbsdruck in der Windkraftbranche nimmt ebenfalls deutlich zu, auch weil Branchengrößen, wie Siemens, ihre Sparten durch Zukäufe deutlich ausgebaut haben. Immerhin soll der Markt laut den Daten des globalen Windenergierats (Global Wind Energy Council, GWEC) künftig um rund 70 Gigawatt (GW) pro Jahr wachsen. Derzeit sind Anlagen mit einer Leistung von fast 500 GW installiert. Nach der Gewinnwarnung vom Februar erwartet José Louis Blanco, der neue Vorstandschef von Nordex, für den Sommer eine Geschäftsbelebung. Im ersten Quartal hatte es etliche Projektverschiebungen gegeben, nicht zuletzt aufgrund des Wechsels bei der Auftragsvergabe, weg vom alten Fördersystem hin zu Ausschreibungen. Blanco kommt vom spanischen Konkurrenten Acciona, den Nordex 2016 übernommen hatte. Nordex (Börsenwert 1,07 Mrd. Euro) drückt daher ebenso wie der Cuxhavener Windpark-Entwickler PNE Wind (192 Mio. Euro) auf die Kostenbremse.



Der Wettbewerbsdruck im Bereich Erneuerbare Energien nimmt zu. Zusätzlich trüben die sinkenden Ölpreise die Perspektiven für den Sektor ein, weil sich in dem Umfeld Solar- und Windkraftanlagen weniger rechnen als vorher. Für die Kursentwicklung der Aktien könnte es daher umso wichtiger sein, dass die Unternehmen ihre Kosten im Griff haben.



