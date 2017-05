Branche der Woche: Gold oder Goldaktien?

Produktidee: Open End-Turbo- Optionsschein auf Gold Markterwartung Basiswert Produktart Knock-out Barriere Hebel WKN Steigende Kurse Gold Call 1.139,4416 USD 14,22 TD7GRW Fallende Kurse Gold Put 1.304,3753 USD 14,89 TD73LD Stand: 09.05.2017 – 12:38 Uhr

Das Jahr hat für Gold-Fans gut begonnen, das Edelmetall schaffte nach kräftiger Wertsteigerung im ersten Quartal 2017 sogar eine Outperformance zu diversen Aktienindizes. Seitdem stagnieren aber der Goldpreis und gleichzeitig auch die Aktien der Goldminenbetreiber.Der Goldpreis kam zuletzt unter die Räder und ist in die Nähe des tiefsten Niveaus seit Mitte März gesunken. Für den Kursrückgang war eine Vielzahl von Faktoren verantwortlich. So hatten Investoren wegen der guten Umfragewerte für Emmanuel Macron für die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich am 23. April bereits im April begonnen, sichere Häfen wie etwa US-Anleihen zu verkaufen, woraufhin die Renditen für zehnjährige US-Anleihen allmählich gestiegen sind. In dem Umfeld hatten Anleger zudem auf ein Wiedererstarken des US-Dollars gesetzt, woraufhin der Goldpreis nicht nur von der Zins-, sondern auch der Währungsseite unter Druck gekommen war.Eine zusätzliche Belastung für den Goldpreis war die jüngste Rekordrally am Aktienmarkt, da bei steigender Risikobereitschaft der Investoren der sichere Hafen Gold nicht gefragt war. In dem Umfeld rutschte auch der NYSE Arca Gold Bugs Index, der die Entwicklung der 15 größten Unternehmen der Branche abbildet, u.a. Barrick Gold, Newmont Mining, oder Goldcorp, in die Nähe des Tiefs vom März ab.Ein Umfeld, in dem der Dollar und die US-Zinsen den Rückwärtsgang einlegen, könnte die Perspektiven für die Aktie von Barrick Gold deutlich aufhellen. Zuletzt schwächelte das Papier nach der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen. So lag die Förderung des Branchenprimus aus Kanada im ersten Quartal unter den Erwartungen. Gleichzeitig waren die Kosten gegenüber dem Vorjahr gestiegen, was vor allem an Problemen in der Veladero-Mine in Argentinien lag. Der Konzern kürzte zudem die Produktionsprognose für das Gesamtjahr, zumal er die Hälfe der Veladero-Mine an die chinesische Firma Shandong Gold Mining verkauft hat.Quelle: HSBC