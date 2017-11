Bovespa am Rekordhoch – ein Grund zur Euphorie?

Das brasilianische Parlament hat erst vergangene Woche den Präsidenten Michel Temer erneut in Schutz genommen. Mit einer knappen Mehrheit verhinderten die Abgeordneten die Aufhebung der Immunität Temers und legten damit der Staatsanwaltschaft bei ihren Korruptionsermittlungen Steine in den Weg. Doch die Korruptionsvorwürfe gegen den Präsidenten sind nicht die größten Sorgen der Brasilianer. Die brasilianische Wirtschaft erholt sich von der schwersten Rezession seit Jahrzehnten, der Aktienmarkt steigt und der Ibovespa kletterte auf ein Rekordhoch. Doch die Perspektiven des Landes sind keineswegs rosig.

Die Nachrichten aus Brasilien erinnern häufig an eine Bananenrepublik. Zuletzt wurde der Organisationschef der Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro, Carlos Arthur Nuzman, wegen des Verdachts auf den Kauf von Stimmen bei der Olympia-Vergabe festgenommen. Ebenso erging es dem Marketingchef der Veranstaltung, Leonardo Gryner. Korruption ist in Brasilien weit verbreitet, gerade auch in der Politik. So gibt es gegen Staatspräsident Michel Temer den Vorwurf, er solle geholfen haben, Mitwisser in einem riesigen landesweiten Korruptionsskandal mit Geld zum Schweigen zu bringen.

In Umfragen liegt der ehemalige Präsident Luiz Inacio Lula da Silva in Front. Ob Lula allerdings bei der Wahl antreten kann hängt davon ab, ob ein übergeordnetes Gericht eine Strafe gegen ihn wegen Korruption aufrecht hält. Dass der damalige Konjunkturaufschwung neben dem Boom der Rohstoffpreise, wie bei Öl und Kupfer, vor allem auf die Kreditsause im privaten Sektor zurückzuführen war, ignorieren viele Brasilianer. So hatten sich die Schulden der privaten Haushalte und der Unternehmen außerhalb des Finanzsektors innerhalb von acht Jahren insgesamt verdreifacht. Dass es damals schon enorme Korruption gab, darüber sehen viele Bürger ebenfalls hinweg.

Wenigstens nutzt Temer, der keinerlei Chance auf eine Wiederwahl hat, nun die Zeit, um Reformen anzuschieben und unpopuläre Sparmaßnahmen durchzusetzen. Das ist dringend notwendig, war doch die Staatsverschuldung im Jahr 2016 auf den Rekord von 69,5 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung gestiegen, während die Neuverschuldung bei knapp zehn Prozent der Wirtschaftsleistung liegt – ein extrem hoher und keineswegs nachhaltiger Wert. Rückenwind bekommt Präsident Temer von der Konjunktur. So war die Wirtschaft im zweiten Quartal 2017 das zweite Quartal in Folge gewachsen, womit sie offiziell im Aufschwung ist, nachdem sie zuvor acht Quartale in Folge gegenüber dem Vorquartal geschrumpft war.

Allerdings hat sich das Wachstum im zweiten Quartal auf nur mehr 0,2 Prozent stark abgekühlt. Die Konjunkturerholung stützt den Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote ist im August auf 12,6 Prozent gesunken. Das ist zwar das niedrigste Niveau seit Januar, nichts desto trotz ist das ein sehr hoher Wert. Wenigstens lag die Inflationsrate im September bei nur mehr 2,5 Prozent und damit in der Nähe des niedrigsten Niveaus seit Februar 1999. Damit lässt der Druck auf die Verbraucher deutlich nach.

Ibovespa am Rekordhoch

In dem Umfeld sind die Zinsen für zehnjährige Anleihen trotz der sehr hohen Neuverschuldung auf 9,8 Prozent gesunken – das ist der niedrigste Wert seit Mai 2013. Wegen der lockeren Geldpolitik der Notenbanken der USA, der Euro-Zone und Japans greifen Investoren auf der verzweifelten Suche nach Rendite bei riskanteren Papieren, wie brasilianischen Anleihen zu, und treiben so die Zinsen stark nach unten. Im Januar 2016 waren sie noch bei 16,8 Prozent gelegen. Die sinkenden Zinsen haben den Aktienmarkt enorm beflügelt. Der Ibovespa hat sich in dem Zeitraum auf 76.700 Punkte verdoppelt und notiert damit am Rekordhoch.

Die schwersten Werte in dem Index sind die Geldhäuser Itau Unibanco mit 11,1 Prozent, vor Banco Bradesco mit 8,4 Prozent. Die Banken profitieren am stärksten von der Konjunkturerholung, gehen doch allmählich die Rückstellungen für faule Kredite zurück. Auf Platz drei rangiert der Bergbauriese Vale (7,8 Prozent), vor dem größten Brauereikonzern Lateinamerikas AmBev (7,3 Prozent) und dem Ölmulti Petrobras (5,2 Prozent).

Der Finanzsektor macht insgesamt mehr als ein Drittel des Gewichts des Index aus und ist damit die mit weitem Abstand schwerste Branche. Die Konjunkturerholung könnte zwar noch etwas weitergehen. Das hängt allerdings davon ab, ob weiterhin Direktinvestitionen aus dem Ausland nach Brasilien fließen. 2016 war der Wert auf 58,7 Milliarden Dollar gesunken. In dem Umfeld könnte die Rekordfahrt beim Aktienmarkt anhalten. Langfristig wird sich das Land aber seinen Problemen, wie der sehr hohen Neuverschuldung, hoher Arbeitslosigkeit und nicht zuletzt der Korruption stellen müssen.