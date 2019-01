Borussia Dortmund: Chance von 97 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Wird 2019 das Jahr von Borussia Dortmund? In der Bundesliga wie auch in der Champions League ist der BVB bislang aber mal richtig gut dabei. Für risikofreudige Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie von Borussia Dortmund vor.

Im Einkauf liegt der Gewinn. Diese uralte Kaufmannsregel beherzigt auch Borussia Dortmund. Oder anders ausgedrückt: Der BVB legt viel Wert aufs Scouting. So holte man vor der aktuellen Saison beispielsweise den Engländer Jadon Sancho aus der Jugend-Abteilung von Manchester City oder den Spanier Paco Alcacer von der Ersatzbank des FC Barcelona. Beide für vergleichsweise geringes Geld. Beide Spieler konnten ihren Marktwert bereits enorm steigern. Der US-Amerikaner Christian Pulisic ist ein weiteres Beispiel für die gute Arbeit der Spürnasen um Sportdirektor Michael Zorc. Mit 15 Jahren wechselte Pulisic laut Medienberichten aus der US-amerikanischen Fußball-Provinz in das Nachwachsleistungszentrum der Schwarz-Gelben. Aktuell berichten Medien, dass der nun 20 Jahre alte Pulisic vor einem Winter-Wechsel nach England, womöglich zu Chelsea London, stehen könnte. Die Ablösesumme soll bei etwa 50 Mio. Euro liegen.

Börse blickt auf Champions League

Seit Saisonbeginn coacht der Schweizer Lucien Favre die noch sehr junge und somit entwicklungsfähige Mannschaft. Insbesondere in der Offensive verfügt der BVB über eine hohe individuelle Qualität. Einstudiert wirkende Offensiv-Kombinationen mit immensem Tempo begeisterten in der ersten Saisonhälfte. Zu Recht thront Borussia Dortmund zur Winterpause in der Bundesliga auf Tabellenplatz eins. In der Champions League meisterte man die Gruppenphase ebenfalls mit Bravour. Im Achtelfinale warten nun die Tottenham Hotspurs. Eine anspruchsvolle, aber machbare Aufgabe. Bleibt der BVB vom Verletzungspech verschont, was insbesondere in Bezug auf Führungsspieler Marco Reus zu hoffen ist, dann könnte man auch in der Champions League weit kommen. Was die Börse dann wohl auch honorieren würde aufgrund der extraordinären Einnahmemöglichkeiten in Europas Eliteklasse.

Im Aufwärtstrend

Die BVB-Aktie bewegt sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, welcher aktuell bei etwa 7,50 Euro verläuft. Die Analysten vom Bankhaus Lampe stufen die Aktie derzeit laut Medienberichten mit einem Kursziel von 10 Euro ein. Mit einem Mini Future Long (WKN MF7Q4S) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von Borussia Dortmund ausgehen, mit einem Hebel von 3,9 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt aktuell 18 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann hier unter dem im Chart dargestellten Aufwärtstrend im Basiswert bei 7,35 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,42 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie von Borussia Dortmund kann um 10 Euro liegen. Bei dieser Trading-Idee ergibt sich somit ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3,3 zu 1.

Borussia Dortmund (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Aufwärtstrend: 7,49 Euro

Mini Future Long auf BVB (Stand: 02.01.2019, 09.55 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: MF7Q4S Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 2,04/2,07 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 5,93 Euro Basiswert: Borussia Dortmund KO-Schwelle: 6,52 Euro akt. Kurs Basiswert: 7,97 Euro Laufzeit: endlos Kursziel: 4,07 Euro Hebel: 3,9 Kurschance: + 97 Prozent Quelle: Morgan Stanley

