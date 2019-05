Borussia Dortmund – Champions League der Börse

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Finanztrends Video zu Borussia Dortmund



mehr >

Wenn jeder Verein der Bundesliga eine Aktie wäre, würden wir wohl bei Borussia Dortmund zuschlagen. Bayer Leverkusen wäre mit Peter Bosz ebenfalls in der Auswahl. Nun sind ja in Deutschland bekanntlich nur die Schwarz-gelben börsennotiert. In dieser Woche greifen Anleger wieder vermehrt zu. Die Mannschaft wird in bester Tradition ordentlich verstärkt, ohne zu tief in die Tasche zu greifen. Die neue Amazon-Doku könnte den BVB international noch bekannter machen. Wir sehen die Aktie mittelfristig mindestens bei 10 Euro und empfehlen die Turbo-Bulls( Hebel 4) und(Hebel 6)