Borussia Dortmund Aktie: Was ist Geschmackssache?

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Die vorläufigen Zahlen der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (kurz „Borussia Dortmund)“ für das Geschäftsjahr 2019/2020 waren im Grunde eine Katastrophe. Aber was wollte man angesichts der Einschränkungen der Coronavirus-Pandemie denn auch anderes erwarten? Übrigens liegt nun das neue Auswärtstrikot von Borussia Dortmund vor. Es soll Elemente wie Graffitis aufgreifen, die man in den Straßen Dortmunds sieht. Letztlich ist es in Schwarz gehalten mit – wenig überraschend – gelben Elementen. Ob das Auswärtstrikot gefällt, ist natürlich Geschmackssache. Deshalb lieber der Blick auf die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019/2020, die sind greifbarer:

Die vorläufigen Zahlen für das vorige Geschäftsjahr zeigten ein EBT (Ergebnis vor Steuern) von -46,6 Mio. Euro. Das war eine Verschlechterung um ca. 68,4 Mio. Euro gegenüber dem Wert des Geschäftsjahres davor (21,8 Mio. Euro). Unter dem Strich (= Konzernergebnis) hieß es -44,0 Mio. Euro nach 17,4 Mio. Euro im Geschäftsjahr davor. Dafür sorgte auch eine Verschlechterung beim Konzernfinanzergebnis, das sich von -1,7 Mio. Euro auf -3,4 Mio. Euro verschlechterte. Der nächsten Hauptversammlung soll deshalb vorgeschlagen werden, auf eine Dividendenausschüttung zu verzichten.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.