Borussia Dortmund-Aktie: Investiert bleiben! Aktienanalyse

Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.



Erneut perfektes Timing bei der Aktie von Borussia Dortmund. Die Aktienexperten hätten Anfang April nach einem Hintergrundgespräch mit BVB-Geschäftsführer Thomas Treß die Aktie des BVB zum Kauf empfohlen. Ihre Prognose: Die Mannschaft werde in der kommenden Saison erneut Champions-League spielen. Zugegeben: Der Verein habe es bis zur letzten Sekunde spannend gemacht. Aber davon werde in wenigen Wochen keiner mehr reden. Der BVB habe sich mit Platz vier direkt für die Champions-League qualifiziert. Alles andere spiele keine Rolle mehr.



Wer dem Kaufhinweis der Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" bei Kursen um 5 Euro gefolgt sei, verbuche inzwischen ein Kursplus von fast 20%. Ähnlich erfolgreich habe auch BVB-Aufsichtsratsmitglied Bernd Geske agiert, der ebenfalls bei Kursen zwischen 5 und 5,20 Euro Aktien des BVB gekauft habe. Die nächste Saison könne für den BVB sportlich nur besser laufen! Bleiben Sie investiert, raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.05.2018)









Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".