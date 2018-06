Bonterra Resources übernimmt angehenden Goldproduzenten!

Spektakuläre Neuigkeiten von Bonterra Resources (TSX-V BTR / WKN A12AZ5)! Der kanadische Goldexplorer teilte mit, dass man den angehenden Goldproduzenten Metanor Resources (TSX-V MTO / WKN A2DQBZ) für 78 Mio. CAD in Aktien übernehmen will.

Die Gesellschaften haben dazu bereits am 17. Juni eine verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel ist es, eine fortgeschrittene Goldexplorations- und Entwicklungsgesellschaft zu schaffen, die sich darauf konzentriert, eine führende Rolle bei der Entwicklung des Goldcamps Urban Barry in Québec zu erreichen.

Bonterra, als extrem erfolgreiches Explorationsunternehmen, müsse sich weiterentwickeln und sich bietende Wachstumschancen ergreifen, erklärte Nav Dhaliwal, CEO von Bonterra. Man habe in den vergangenen zwei Jahren die Gladiator-Lagerstätte schnell und effizient entdeckt und entwickelt und wolle nun die gewonnenen Erfahrungen und Fertigkeiten auch in die Erkundung und Entwicklung des kombinierten, größeren Landpakets einbringen, so Dhaliwal weiter.

Man glaube, dass es so gelingen werde, eine wesentlich größere und signifikante Ressource im Urban Barry-Camp zu definieren. Zudem verschaffe der Zugriff auf eine bereits genehmigte und erweiterbare Verarbeitungsanlage Bonterra eine exzellente Ausgangslage, um schnell und kosteneffizient zu einem signifikanten Goldproduzenten aufzusteigen.

Bei Metanor Resources handelt es sich um einen angehenden Goldproduzenten, dessen wichtigste Assets, die Bachelor-Mine und das Barry-Projekt sowie weitere 15.000 Hektar an Explorationsliegenschaften im bergbaufreundlichen Québec im Zentrum des Urban Barry-Camps liegen.

Die Absichtserklärung sieht nun vor, dass Bonterra alle Aktien von Metanor für 0,73 CAD pro Aktie gegen eigene Aktien erwirbt. Für jede Metanor-Aktie werden 1,6039 Bonterra-Aktien gezahlt. Das stellt, wie eingangs erwähnt, einen Transaktionswert von 78 Mio. CAD (voll verwässert) dar.

Der Kaufpreis bedeutet dabei einen Aufschlag von 40% zum durchschnittsgewichteten Preis der Metanor-Aktien zum 15. Juni sowie von 30% zum Schlusskurs dieses Datums. Nach Abschluss der Transaktion – geplant für das dritte Quartal 2018 – würden die Aktionäre von Bonterra 58% und die von Metanor 42% an der neuen Gesellschaft halten.

Metanors Großaktionär Eric Sprott, er hält 12.126.800 Aktien sowie 5.128.500 Warrants (11,9 bzw. 16,1% Beteiligung), hat bereits angekündigt, dass er den Deal unterstützen wird.

Bonterra wird zudem, direkt vor Abschluss der geplanten Transaktion sein Larder Lake-Projekt in Ontario in eine eigene Gesellschaft an die aktuellen Bonterra-Aktionäre ausgliedern. Das neue Explorationsunternehmen soll sich auf das Wachstum der zahlreichen Lagerstätten dieses hochgradigen Projekts konzentrieren.





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Bonterra Resources Inc. halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen Bonterra Resources Inc. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal Bonterra Resources Inc. die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entgeltlich entlohnt.