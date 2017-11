Bonterra Resources: Wichtige Infrastrukturmaßnahme ergriffen

Die kanadische Bonterra Resources (WKN A12AZ5 / TSX-V BTR) treibt die Entwicklung ihres Goldprojekts Gladiator mit Hochdruck voran. Vier Bohrer drehen sich bereits auf dem Gelände. Damit die ehrgeizigen Pläne des Unternehmens, die auch die Inbetriebnahme von zwei weiteren Bohrern einschließen, umgesetzt werden können und im Winter keine Unterbrechung nötig wird, hat man nun die erforderlichen Weichen gestellt.

Denn wie Bonterra soeben bekannt gab, hat man mit der Errichtung eines neuen, größeren Explorations-Camps auf der Goldliegenschaft begonnen, das das ganze Jahr über genutzt werden kann. Das soll ermöglichen, das Programm zur Ausweitung der bekannten Ressource auf Gladiator auch in den kommenden Monaten fortsetzen zu können.

Das neue Camp ist nicht nur ganzjährig nutz- und zudem erweiterbar, es wird auch über ein Hochgeschwindigkeitskommunikationsnetzwerk verfügen. Hinzu kommt der Bau und die Instandsetzung der Hauptzugangsstraße auf einer Länge von 6 Kilometern, es werden 7 Kilometer an Pfaden angelegt und das Programm zur Renaturierung des Geländes fortgesetzt. Zudem bietet das neue Camp Lagermöglichkeiten für weitere Bohrkerne von bis zu 65.000 Metern Bohrlänge.

Dale Ginn, bei Bonterra verantwortlich für die Exploration, erklärte, dass es sich bei dem Camp um die entscheidende Infrastruktur handele, mit der sichergestellt werde, dass das Erweiterungsprogramm auf Gladiator im geplanten Zeit- und Budgetrahmen durchgeführt werden könne. Schließlich wolle man wie geplant 2018 eine neue Ressourcenschätzung veröffentlichen.

Wir sehen die heutigen Neuigkeiten als weitere Bestätigung dafür, mit welcher Konsequenz Bonterra seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen versucht. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten!



