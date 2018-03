Bonterra Resources: Hervorragender Start des Winterbohrprogramms

70.000 Meter an Bohrungen will Bonterra Resources (TSX-V BTR / FSE 9BR1) 2018 auf seinem Goldprojekt Gladiator niederbringen, 30.000 Meter davon im gerade laufenden Winterbohrprogramm – und gleich die ersten Ergebnisse zeigen das Potenzial der gleichnamigen Lagerstätte noch einmal deutlich auf.

Wie Bonterra nämlich brandaktuell berichtet, demonstrieren die bis jetzt vorliegenden Ergebnisse der fünf jüngsten Bohrlöcher, darunter ein Abschnitt von 16,9 Gramm Gold pro Tonne über 6,5 Meter, erneut die Kontinuität der Lagerstätte und die gute Vorhersagbarkeit der Vererzungszonen bei größerer Dichte der Bohrungen.

Was sich gut triff, da die fünf derzeit auf Gladiator aktiven Bohrgeräte nämlich insbesondere auch der genaueren Bestimmung der Lagerstätte dienen sollen („infill“ und „definition drilling“). Schlussendlich soll dann im zweiten Halbjahr 2018 die erste neue Ressourcenschätzung seit 2012 erfolgen, in die Zehntausende seitdem abgeteufte Bohrmeter einfließen werden!

Im Detail stieß Bonterra mit den jetzt gemeldeten Bohrungen auf 16,9 g/t Au über 6,5 Meter in der Main Zone sowie auf 14,1 g/t Au über 1,5 Meter in der South Zone (BA-18-04). Bohrung MT-18-01 wies in der Main Zone 8,4 g/t Au über 2,9 Meter und 8,6 g/t Au über 3,6 Meter nach, während Bohrloch MT-18-02 in der Main Zone 9,3 g/t Au über 4,0 Meter entdeckte. Diese Bohrungen wird das Unternehmen zudem als repräsentative Proben für die fortlaufenden metallurgischen Studien nutzen.

Darüber hinaus teilte Bonterra mit, dass Bohrloch BA-18-03A ebenfalls auf die Main Zone stieß und damit die Streichlänge in der Tiefe verlängerte. Diese Bohrung erbrachte 3,5 g/t Au über 2,0 Meter.

Bislang hat Bonterra damit die Kontinuität der Vererzung in mindestens vier Horizonten (North, Footwall, Main und South) über 1.200 Meter nachgewiesen und die Tiefenausdehnung auf >1.000 Meter ausgedehnt. Die erste Ressourcenschätzung von 2012 beruhte auf einem Streichen von 200 Metern und reichte bis in eine Tiefe von ebenfalls nur 200 Metern…

Wir denken, dass die heute gemeldeten Ergebnisse einen sehr guten Start in das Winterbohrprogramm darstellen und die Chancen auf einen dramatischen Anstieg der Gladiator-Ressource weiter erhöhen. Dass sich mit diesen Bohrungen die Kontinuität der Vererzung und das geologische Modell, das Bonterra von Gladiator hat erneut bestätigen, ist unserer Ansicht nach ebenfalls ein positives Zeichen. Dennoch handelt es sich bei Bonterra um einen Explorer und insofern sollten sich interessierte Anleger des nicht unerheblichen Risikos immer bewusst sein.





