Bonduelle-Tochtergesellschaft vertreibt neue Produkte auch im Einzelhandel und NutraDried Food vergrößert Produktion

Im Juli 2019 führte die Bonduelle-Tochtergesellschaft Arctic Garden im nordamerikanischen Food-Service-Bereich die Tiefkühlgemüselinie ‚InFlavor‘ ein. In einem parallellaufenden Vermarktungsprogramm wurde die mittels EnWave Corporations (ISIN: CA29410K1084 / TSX-V: ENW) ‚REV™‘-Strahlungsenergie-Vakuumtechnologie hergestellte Produktlinie auch im Einzelhandel verbreitet.







Aufgrund der allerdings doch noch schwierigen Markteinführung der mit dem ‚Grande Enterprise‘-Award von ADRIQ ausgezeichneten Produkte hat Bonduelle die Exklusivität der Nutzungslizenz der ‚REV™’-Strahlungsenergie-Vakuumtechnologie aufgegeben und die Bestellung der fixierten 400 kW ‚REV™‘-Maschine zunächst zeitlich nach hinten verschoben.



Durch die Aufgabe der Exklusivität seitens Arctic Garden bietet sich für EnWave die Möglichkeit, nun weiteren Unternehmen im gleichen Produktbereich die ‚REV™’-Technologie anzubieten. Dennoch wird die Bonduelle-Tochtergesellschaft die Lizenzgebühren an EnWave auf alle Produkte entrichten, die mit der ‚REV™’-Technologie hergestellt werden.



Die ‚InFlavor‘-Produkte sind mittlerweile vielerorts in Kanada in den Sorten Fajita Mix, Pizza Mix und Zwiebel erhältlich. Durch den sich immer weiter ausrollenden Direktverkauf rechnet Arctic Garden damit, einen noch deutlich größeren Markt erschließen zu können. Aufgrund des Marktpotenzials arbeiten Arctic Garden und EnWave auch weiterhin eng zusammen, um weitere Produkte zu kreieren, um einen größeren kommerziellen Erfolg zu erzielen.



Bonduelle wurde im Jahr 1853 als Familienunternehmen gegründet und verfolgt fortan das Vorhaben, gesunde Lebensmittel auf pflanzlicher Basis herzustellen. Dabei stehen Innovation, langfristige Visionen und diversifizierte Geschäftstätigkeiten bei internationaler Ausrichtung im Vordergrund. Das Gemüse, das weltweit auf mehr als 130.000 Hektar angebaut wird, wird in rund 100 Ländern unter verschiedenen Markennamen, Vertriebskanälen und Technologien verkauft. Als Experte für die Agrarindustrie mit 56 Industriestandorten und eigenen landwirtschaftlichen Produktionsstätten produziert Bonduelle Qualitätsprodukte durch die Auswahl der besten Anbauflächen in der Nähe seiner Kunden.



Deutlich besser scheint es da bei NutraDried Food Company LLC´s Vermarktung der ‚Moon Cheese®‘-Snacks zu laufen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von EnWave - https://www.youtube.com/watch?v=hVSI-SRl4m4&t=4s - wird laut jüngster Unternehmensmitteilung eine dritte 120 kW Strahlungsenergie-Vakuummaschine (‚REV™‘) installieren, um die Nachfrage nach ihrer schnell wachsenden ‚Moon Cheese®‘-Snack-Produktlinie bedienen zu können.

‚Moon Cheese®‘ wird derzeit in über 25.000 Distributionsstellen in Nordamerika verkauft, darunter bei führenden Einzelhändlern wie Starbucks, Costco, Whole Foods, Publix, Target und Wegmans. Die Marke wird seit kurzem auch über HEB, ShopRite, Sprossen und Raley's vertrieben, was der Produktlinie weiteren Schub verleihen sollte. ‚Moon Cheese®‘ befindet sich derzeit inmitten eines großen Markenrelaunch, der sich durch erstklassige neue Verpackungen, neue Sorten wie ‚Garlickin Parmesan‘ und ‚Cheddar Bacon Me Crazy‘ sowie neue Größen auszeichnet. Der Relaunch wird von den Handelspartnern begeistert aufgenommen und wird auch durch erhebliche Investitionen in Vertrieb und Marketing unterstützt. Der NutraDried Umsatz hat sich in den letzten zwei Jahren jeweils mehr als verdoppelt, wobei das Unternehmen erwartet, dass sich diese aggressiven Wachstumsraten weiterhin noch fortsetzen werden.



Aufgrund des noch lange nicht ausgeschöpften Marktpotenzials hat der EnWave-Vorstand ein Investitionsbudget von bis zu 8 Mio. CAD genehmigt, damit ‚NutraDried‘ eine weitere120 kW ‚nutraREV®‘-Maschine bauen lassen kann und seine Produktionsstätte so gestalten kann, dass ein robustes wirtschaftliches Wachstum möglich ist. Die geplanten Investitionen umfasst auch Upgrades zur Verbesserung der Produktivität und ermöglicht die Installation von zwei weiteren ‚nutraREV®‘-Verarbeitungslinien. Mit diesen Investitionen in die eigens dafür errichtete kommerzielle Infrastruktur können heute bis zu fünf ‚nutraREV®‘-Maschinen in Betrieb genommen werden, um dem wirtschaftlichen Wachstum Rechnung zu tragen. Nach Abschluss der ersten Erweiterung wird NutraDried drei große ‚nutraREV®‘-Maschinen in der kommerziellen Produktion haben.



Mit einem Bargeldbestand von über 20 Mio. CAD verfügt EnWave über ausreichend Kapital, um NutraDried bei seinem Wachstum und der Optimierung zu unterstützen. Die erhöhte Produktionskapazität ermöglicht somit weiterhin kontinuierliches Wachstum der Marke ‚Moon Cheese®‘.

