Bei Bonds trotz guter Marktstimmung aktiv bleiben

Obwohl sich die Anspannung an den Märkten legt, betont das Investmenthaus Western Asset Management die Vorzüge aktiver Ansätze. Allein 2020 waren aktive Strategien zweimal deutlich im Vorteil.

Die Experten des Investmenthauses Western Asset Management warnen angesichts der sich aufhellenden Stimmung an den Märkten vor Anleihe-Investments mittels passiver Produkte. Wegen der noch immer unklaren Agenda des designierten US-Präsidenten Joe Biden und der auch weiterhin um sich greifenden Corona-Pandemie, sollten Anleger auf aktive Manager setzen und von Anleihe-Investments mittels ETFs Abstand nehmen. „Die Frühphase der Covid-Pandemie hat deutlich vor Augen geführt, wie wichtig ein aktives Management bei der Anlage in Anleihen ist“, so Western Asset Management und verweist auf die hohe Marktvolatilität zwischen dem 9. Januar 2020 und dem 9. März, als die Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen von 2,38 Prozent auf einen historischen Tiefststand von 0,99 Prozent gefallen waren.

„Die Gesamtrendite dreißigjähriger Treasuries lag in diesem Zeitraum bei 32 Prozent. Während ETF-Anleger an einer Indexgewichtung und bestehenden Durationsbeiträgen festhalten mussten, konnten aktive Investoren eine übergewichtete Durationsposition einnehmen, was große Vorteile mit sich brachte“, so die Experten. Auch nach der Ankündigung zweier Unterstützungsprogramme der US-Notenbank am 23. März 2020 waren aktive Manager gegenüber ETF-Investoren im Vorteil und konnten ihre Kreditengagements frühzeitig selektiv aufstocken.

Als weiteres Argument für die aktive Auswahl von Anleihen nennt die Investmentgesellschaft die Möglichkeit, auch Hochzinsanleihen zu berücksichtigen. Je nachdem, wie sich beispielsweise politische Perspektiven entwickeln, kann es sich anbieten, in High-Yield-Papiere zu investieren, statt sich ausschließlich auf einen Index zu verlassen, der lediglich Investment-Grade-Emittenten beinhaltet.

Western Asset Management ist seit 1971 als aktiver Fixed-Income-Investor tätig und hat seitdem zahlreiche Krisen und kritische Marktphasen gemeistert. Die Experten sind sich sicher, dass es trotz der jüngsten Entspannung an den Märkten darauf ankommt, auf kurzfristige Entwicklungen reagieren zu können.

