Bombardier Aktie: Es wird immer spannender!

Bombardier hatte im Geschäftsjahr 2019 stabile Verkäufe. Der Umsatz fiel lediglich um 3% auf 15,8 Mrd $. Trotzdem litten die Margen unter der Umstrukturierung, wodurch ein Verlust von 1,8 Mrd $ erzielt wurde. Auch das 1. Quartal 2020 war hiervon noch betroffen. Zwar stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5% auf 3,69 Mrd $, jedoch fiel auch hier ein Verlust von -0,11 $ pro Aktie an. Die Umstrukturierung erfolgte in einer Konsolidierung aller Luftfahrtbereiche zu einer Geschäftseinheit „Bombardier Aviation“. Dasselbe passierte mit der Transportbranche. Nicht nur Kosten waren ein Faktor für diese Umstrukturierung.

Der Transport-Bereich von Bombardier wird nämlich für 6,4 Mrd $ an Alstom verkauft. Der Merger von Alstom und der Transportsparte von Bombardier ist schon fast in trockenen Tüchern und soll im 1. Halbjahr 2021 über die Bühne gehen. Etwa 4 Mrd $ davon sollen für den Schuldenabbau verwendet werden. Mit diesem Verkauf schiebt Bombardier dem 2019 passierten Verkauf des Flugzeugstrukturgeschäftes noch einmal eine größere Umstrukturierung hinterher.

Bombardier wird sich also künftig auf den Bau von Geschäftsflugzeugen und Regionalflugzeugen, sowie seinen Flugzeugdienstleistungsbereich fokussieren. Die Umstrukturierung mit dem Fokus auf die profitableren Geschäftszweige sollte sich langfristig positiv auswirken. Bombardier schließt sich hier einem Umstrukturierungstrend in der Luftfahrt an. Die Branche ist hart umkämpft und lässt kaum Spielraum für synergiearme Geschäftszweige.





