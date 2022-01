Bohrungen mit Jackpot-Potenzial! ‚Beta Hunt‘ dreht auf!

Neben hohen Mineralisierungen auch die Scherzonen signifikant erweitert!





Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit jedem weiteren Bohrmeter, mit dem Karora Resources (WKN: A2QAN6) der Bodengeologie zu Leibe rückt, gibt die westaustralische ‚Beta Hunt‘-Mine der kanadischen Karora Resources Stück für Stück ihr weiteres hochkarätiges Potenzial frei, wodurch die Lagerstätte und die dort vorhandenen Ressourcen und Reserven explosionsartig wachsen.

Grund zur Freude liefern die überaus erfreulichen Ergebnisse der jüngsten ‚Infill‘- und Explorationsbohrungen, die neben äußerst hohen Goldgehalten auch eine beträchtliche Erweiterung der vorhandenen Scherzonen aufgezeigt hat.

‚Fletcher‘-Scherzone mit sensationellem Doppelpack!

Star der Ergebnisse ist die im Jahr 2016 neu entdeckte ‚Fletcher‘-Scherzone, welche als strukturelle Analogie zu den ‚Western Flanks‘- und den Lagerstätten innerhalb der ‚A‘-Zone betrachtet wird und die dritte große mineralisierte Scherszone auf ‚Beta Hunt‘ darstellt. Dortige Bohrungen wurden angelegt, um in erster Linie die Streichlänge genauer zu erkunden. Das Ergebnis ist ein sensationeller Doppelpack mit hoher Mineralisierung und erheblicher Streicherweiterung.

So punktete das Bohrloch mit der Nummer AF18LV-07AE mit hervorragenden 3,3 g/t Au über 9,5 m, einschließlich 5,5 g/t Au über 4,4 m. Nicht minder spektakulär das Bohrloch AF18LV-16AE, welches mit 18,5 g/t Au über 0,8 m eindrucksvoll sein Potenzial offenbarte.

Quelle: Karora Resources

Auch wenn diese Bohrergebnisse an sich schon maximales Volltreffer-Potenzial aufweisen, konnte die ‚Fletcher‘-Scherzone sogar noch um weitere 500 m entlang der bekannten Streichausdehnung erweitert werden, womit der Doppelpack seinem „Namen“ gerecht wird. Zudem besteht die Möglichkeit, dass sich dieses Potenzial, das in der Tiefe noch offen bleibt, sich auch noch über insgesamt 2 Kilometer entlang des Streichs erstrecken kann.

Spitzenergebnisse auch beim ‚Gamma Block‘!

Jede Menge Grund zum Jubeln lieferten auch die Bohrergebnisse vom südlichen ‚Gamma Block‘. Ziel war die Erprobung der „Nickelmulde“ ‚50C‘ sowie die darunter liegende Goldmineralisierung ‚Gamma Block‘.

Erster Volltreffer war das Bohrloch G50-22-009NR, welches mit sehr guten 3,4 g/t Au über stolze 33,6 m, einschließlich 6,0 g/t Au über 10,5 m und 6,1 g/t Au über 3,8 m punkten konnte. Gefolgt von Bohrloch G55-22-006NR, welches mit 7,6 g/t Au über 8,4 m, einschließlich 12,1 g/t Au über 4,6 m eindrucksvoll auf sich aufmerksam machte. Ebenfalls Spitze das Bohrloch G50-22-012NE, welches mit 12,9 g/t Au über 2,0 m auftrumpfte.

Und auch hier konnte die bisherige Streichlänge um weitere stolze 200 m erweitert werden.

Quelle: Karora Resources

Insgesamt ein immenses Potenzial, welches bei ‚Beta Hunt‘ bislang zu Tage getreten ist und mit jeder weiteren Bohrung und Entdeckung immer noch zu Tage tritt. Davon begeistert ist auch Paul Huet, Chairman und CEO von Karora Resources, der über das Potenzial, welches ‚Beta Hunt‘ beherbergt, sagte:

„Die Explorationsarbeiten auf ‚Beta Hunt‘ führen weiterhin zu Erweiterungen der bekannten primären Scherflächen und neu entdeckten Zonen, was die Tatsache unterstreicht, dass wir gerade erst beginnen, das wahre Potenzial der Mine zu verstehen.

‚Fletcher‘ ist mittlerweile die dritte große Scherzone auf ‚Beta Hunt‘, die wir nun zum ersten Mal seit 2016 wesentlich erweitert haben. Neue Bohrungen haben die bekannte Streichausdehnung auf über 500 m und eine vertikale Ausdehnung von über 150 m erweitert. Mit einem Streichpotenzial von derzeit bis zu 2 km, das in der Tiefe offenbleibt, hat ‚Fletcher‘ das Potenzial, in den kommenden Jahren ein langfristiges Rückgrat unseres Betriebs zu werden.

Die neue ‚Gamma Block‘-Mineralisierung, die unter unserer spannenden hochgradigen ‚50C‘-Nickel-Mulde liegt, stellt ein zweites neues potenzielles Goldabbaugebiet dar. Unsere neuen Bohrungen haben ‚Gamma‘ nun über 200 m Streichlänge erweitert und sind sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe offen. Das Ermutigende an diesen beiden Zonen ist, dass sie durch ihre Randlage an bestehenden Erschließungen leicht zugänglich sind, wodurch die Kosten für die Minen-Erschließungskosten erheblich gesenkt werden.“

https://www.youtube.com/watch?v=sbOM2rvuPL0&t=2s

Fazit:

Insgesamt wurden im Zeitraum vom 01. August bis 31. Dezember des vergangenen Jahres 76 Ressourcendefinitions- und Explorationsbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 15.323 m auf ‚Beta Hunt‘ gebohrt, die bislang beeindruckendes ‚Jackpot‘-Potenzial zu Tage gefördert haben. Mit einem ersten Fortschrittsupdate zu den Mineralressourcen ist noch in diesem Quartal zu rechnen, die auch eine erste Mineralressource für die ‚Larkin‘-Zone beinhalten wird. Gerade Letztere machte noch im November des letzten Jahres mit den höchsten Goldgehalten von 40,5 g/t Gold über 4 m, die bisher auf ‚Beta Hunt‘ gefunden wurden, von sich Reden.

Aufgrund der Masse an sensationellen Bohrtreffern mit erheblicher Streicherweiterungen auch auf ‚Alpha‘, ‚Island‘ und ‚Gamma‘ rechnen wir mit einer explosiven Erweiterung der bisherigen Mineralressource. Zudem ist von weiteren Explorationserfolgen und hervorragenden Produktionsergebnissen von Karora Resources (WKN: A2QAN6) auszugehen, die auch den Aktienkurs nachhaltig beflügeln dürften.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



