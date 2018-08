Das Bohrgerät vom MGX-Belmont Kibby Basin Lithiumprojekt in Nevada ist in Gang gesetzt

Trotz eines kleinen Staubsturms begannen die Tiefenbohrungen, um lithiumhaltige Solen im Kibby Basin zu entdecken.

Nach Ankunft und Aufbau des Bohrgeräts startete das Bohrunternehmen Harris Exploration Drilling and Associates Inc. die Maschinen und begann mit der ersten Tiefenbohrung vom Kibby Lithiumprojekt in Nevada, ein vor kurzem gebildetes Joint Venture zwischen MGX Minerals Inc. (Marktkapitalisierung: $96 Mio. CAD) und Belmont Resources Inc. (Marktkapitalisierung: $8 Mio. CAD).

Das nur 50 km südlich vom Kibby Basin gelegene Clayton Valley beheimatet den derzeit einzigen Lithiumproduzenten Nord-Amerikas, die Silver Peak Mine von Abemarle Corp. (Marktkapitalisierung: $10 Mrd. USD). Die schnelle Lithiumextraktionstechnologie von MGX benötigt im Gegensatz zu Silver Peak keine riesigen Becken, in denen hunderte Millionen Liter Wasser verdunstet werden.

Letztes Jahr testete Belmont das Kibby Basin mit untiefen Bohrungen – und es konnten bis zu 200 ppm Lithium in Sedimenten nachgewiesen werden, was ein grossartiges Indiz dafür ist, dass darunterliegende Wasserschichten (sog. Aquifer) mit Lithium angereichert worden sind, das aus derartigen Sedimenten ausgewaschen/ausgelaugt wurde. Explorationsbohrungen im Clayton Valley stossen typischerweise ebenfalls auf lithiumhaltige Sedimente, woraufhin auf tieferliegende Aquifers abgezielt wird, die gewöhnlich die lithiumreiche "Pay-Zonen" beheimaten.



Der LKW mit dem RC-Bohrgerät kam am Bohrziel auf dem Playa vom Kibby Flat an. Gleichzeitig kam auch ein weiterer LKW mit einem grossen Generator für den Betrieb des Schlammsystems an. Nach Ankunft wurde das Bohrgerät mitsamt Zubehör an der Zielstelle aufgebaut und in Betrieb genommen.

Laut der heutigen Pressemitteilung von MGX konnten 8 Bohrziele basierend auf den Ergebnissen der zuvor abgeschlossenen Geophysik-Messung generiert werden. Die geplanten Bohrlöcher wurden so konzipiert, um eine grosse und starke Geophysik-Anomalie zu testen, die als lithiumreiche Solenlagerstätte interpretiert wird. Das erste Loch wurde so ausgerichtet, um diese Anomalie ab einer Tiefe von 325 m zu durchbohren, wobei die Bohrungen bis eine Tiefe von 760 m fortgeführt werden sollen, um zum Zentrum der Anomalie vorzustossen, wo die Lithiumgehalte am höchsten sein sollen.

Das Bohrunternehmen Harris hat bereits wertvolle Erfahrungen mit Lithiumbohrungen im Clayton Valley sammeln können. Alle 3 m werden Bohrproben entnommen, woraufhin diese in einem unabhängigen Labor nach Lithium und assoziierten Elementen analysiert werden, wobei auch physikalische Eigenschaften wie Leitfähigkeit, pH-Wert, TDS ("Total Dissolved Solids"; der sog. Abdampfrückstand bzw. die Massenkonzentration der im Wasser gelösten Stoffe ohne den Anteil der flüchtigen Stoffe) untersucht werden.

Geologische Untersuchungen am Kibby Basin haben indiziert, dass nahegelegene Rhyolithlaven und vulkanische Tuffe, die gehäuft um das Becken herum vorkommen, als mögliche Quelle von Lithium innerhalb vom Kibby Becken fungierten. Zudem befindet sich das Kibby Becken inmitten geothermischer Anhäufungen. Regionale geophysikalische Signaturen zeigen deutliche Ähnlichkeiten mit vergleichbaren Anomalien im Clayton Valley, das sich 50 km südlich befindet und derzeit die einzige Lithiummine auf US-Boden beheimatet, die bereits seit mehreren Jahrzehnten in Betrieb ist.



MGX Minerals Inc.

#303 - 1080 Howe Street

Vancouver, BC, Canada V6C 2T1



Aktien im Markt: 122.655.926





Kanada Symbol (CSE): XMG

Aktueller Kurs: $0,78 CAD (01.08.2018)

Marktkapitalisierung: $96 Mio. CAD





Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 1MG / A12E3P

Aktueller Kurs: €0,523 EUR (01.08.2018)

Marktkapitalisierung: €64 Mio. EUR

Technische Perspektive:





Unternehmensdetails

Belmont Resources Inc.

Suite 600 - 625 Howe Street

Vancouver, BC, V6C2T6 Kanada



Aktien im Markt: 82.795.620





Kanada-Symbol (TSX.V): BEA

Aktueller Kurs: $0,095 CAD (01.08.2018)

Marktkapitalisierung: $8 Mio. CAD





Deutschland-Symbol / WKN (Frankfurt): L3L1 / A1JNZE

Aktueller Kurs: €0,061 EUR (01.08.2018)

Marktkapitalisierung: €5 Mio. EUR

Technische Perspektive





Disclaimer: Bitte lesen Sie die vollständigen Disclaimers in beiden vollständigen Research Reports als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien sowohl von MGX Minerals Inc. als auch von Belmont Resources Inc. und wurde von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von MGX Minerals Inc. und Belmont Resources Inc. besitzt.