Börsenstimmung ausgucken mit der Put-Call-Ratio

Wie wird die für Anleger so wichtige Stimmung an den Börsen gemessen? Im täglichen Auf und Ab oder nach langen Trendphasen ist das schwer nur an der tatsächlichen Kursbewegung zu erkennen. Eine Alternative hierzu ist die Put-Call-Ratio, die das Verhältnis von gehandelten Puts zu Calls misst. Auf den DAX finden Sie in unserer-Liste sowohl Puts () als auch Calls (). In diesem Fall ein Put-Call-Ratio von 1

Mathematisch gesehen teilt man einfach die Zahl der tatsächlich gehandelten Verkaufsoptionen (Puts) durch die Zahl der Kaufoptionen (Calls) und erhält als Kennzahl die Put-Call-Ratio. Ein Anstieg dieser bedeutet demnach, dass mehr Puts relativ zu Calls gehandelt werden und dass Anleger auf fallende Kurse setzen oder ihre Positionen absichern wollen. Die Stimmung an den Börsen verschlechtert sich also mit zunehmender Put-Call-Ratio. Umgekehrt wird die Stimmung positiver, wenn das Verhältnis fällt, da Anleger entweder mehr Calls und/oder weniger Puts handeln.

Da die Put-Call-Ratio auf täglicher Basis stark hin und her schwankt, achten Anleger häufig auf Extremwerte im Verhältnis und interpretieren diese dann in der Regel als Kontraindikator. Das heißt, eine hohe Ratio bedeutet ein Kaufsignal, da viele Anleger sich bereits auf fallende Kurse eingestellt haben und die Kurserwartung daher sehr negativ ist. Es wird also künftig eine Korrektur dieser Markterwartung von ihren Extremen erwartet und Anleger antizipieren, dass Anleger ihre hohen Put-Bestände abbauen oder neue Call-Positionen aufbauen.

Dagegen signalisiert eine tiefe Ratio, dass wenig Puts und zahlreiche Calls gehandelt werden und Anleger diese sehr optimistische Stimmung künftig korrigieren werden. Die Extremwerte weichen jedoch von Basiswert zu Basiswert ab. Erfahrene Anleger achten in diesem Zusammenhang meist auf die Zahlen der großen Optionsbörsen wie zum Beispiel der Terminbörse Eurex. Put-Call-Ratios werden dort für Indizes und Einzelaktien veröffentlicht. Je größer der Umsatz in Optionen auf bestimmte Basiswerte, desto aussagekräftiger ist auch die Kennzahl.

Bei Put-Call-Ratios auf Indizes werden als Faustregel Werte unter 0,8 als sehr optimistisch eingestuft, während ein Quotient über 1,5 eine sehr pessimistische Markteinstellung der Investoren anzeigt. Das heißt im Umkehrschluss für die Put-Call-Ratio als Kontraindikator: Werte unter 0,8 sind bullisch und Put-Call-Ratio-Werte über 1,5 sind bearisch. Da die Puts auf Indizes häufiger zum Zwecke der Absicherung genutzt werden als Puts auf Aktien, gelten für einzelne Titel andere Schwellenwerte. Bei Aktien zeigen Ratios über 0,7 eine sehr negative und unter 0,3 eine sehr optimistische Einstellung an.

In unserer ISIN-Liste finden Sie viele interessante Anlageideen auf Einzelwerte und Indizes (Put und Call).

