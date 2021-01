Börsenrally – geht die Gipfeljagd in eine nächste Runde?

An Spannung mangelte es im zurückliegenden Börsenjahr nicht. 2021 könnte nun allmählich wieder ein wenig Ruhe einkehren. Wir zeigen auf, wie sich Anleger chancenreich positionieren können.

„Das Leben ist eine Berg-und-Tal-Fahrt“, lautet eine alte Lebensweisheit. Anleger bekamen dies im Börsenjahr 2020 mit voller Wucht zu spüren. Markierte der DAX® zu Jahresbeginn noch einen Höchststand, fand er sich wenige Monate später im Zuge der Corona-Pandemie auf dem Niveau von 2014 wieder. Der tiefe Fall ging mit dem größten Wirtschaftseinbruch seit der Depression in den 1930er- Jahren einher. Allerdings waren die Aktien­märkte nur kurz unter Druck, die anschließende v-förmige Erholung sorgte beim DAX® kurz vor Jahresende sogar noch für ein neues Hoch.

Anleger fragen sich nun zu Recht: Was bringt das Börsenjahr 2021? Während sich die ehemaligen Störfaktoren wie der Brexit oder auch der Handelskrieg zwischen den USA und China aufzulösen scheinen, dürfte das dominierende Thema erneut Covid-19 sein. Im Mittelpunkt steht dabei ein wirksamer Impfstoff, auf dem seit Monaten die Hoffnung nicht nur der Marktteilnehmer beruht.

Konjunkturelle Erholung

Die Hoffnung ist berechtigt: Bereits zum Jahresende 2020 wurden erste Vakzine zugelassen und auch bereits mit den Impfungen begonnen. „Eine wirtschaftliche Erholung und das Wachstum der Unternehmensgewinne ist eng mit einem Impfstoff verbunden“, erklärt UniCredit-Aktienstratege Christian Stocker. Im positiven Szenario geht die UniCredit von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von vier Prozent in den USA aus, für die Eurozone beträgt die Schätzung sogar knapp fünf Prozent. Sollte aber zum Beispiel die Herdenimmunität nicht so schnell wie erhofft erreicht werden, schrumpfen im Negativszenario die Wachstumserwartungen auf unter zwei Prozent zusammen. Grundsätzlich überwiegt aktuell aber die Zuversicht. In seinem Basisszenario erwartet Stocker ein Wirtschaftswachstum in Europa von rund drei Prozent in diesem Jahr und 4,5 Prozent im Jahr 2022. Darauf basierend hält der Experte Experte beim DAX® eine Verbesserung der Unternehmensgewinne von 24 Prozent für möglich. Damit liegt Stocker zwar leicht unter den Konsensschätzungen, allerdings preist er bereits einen möglichen Lockdown im ersten Quartal 2021 ein. „Wir erwarten, dass das globale Wirtschaftswachstum vor allem in der zweiten Hälfte an Stärke gewinnen wird und davon profitieren dann auch die Unternehmensgewinne“, betont der Stratege.

Diese Entwicklung sollte auch noch im Jahr 2022 ihre Spuren hinterlassen. Die UniCredit geht von einem Ergebniswachstum beim DAX® von 28 Prozent, im EURO STOXX 50® gar von 29 Prozent aus. Für den Fall, dass diese Prognose genau so eintrifft, würden die Profite der 30 deutschen Bluechips das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 um 19 Prozent überbieten. Aufgrund der Dynamik könnte sich auch die von Skeptikern oft kritisierte hohe Bewertung der Aktienmärkte relativieren. Zwar dürfte das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), bei dieser Kennzahl wird der Börsenkurs in Relation zum Ergebnis gesetzt, im Jahresverlauf weiter hoch bleiben, sich allerdings gegenüber den 2020 erreichten Höchstständen wieder etwas abschwächen.

Zykliker auf der Überholspur

Eine nachhaltige Konjunkturerholung 2021 und darüber hinaus würde vor allem den zyklischen Branchen in die Hände spielen. Dazu gehören beispielsweise die Auto- und Chemieindustrie sowie auch der Maschinenbau – alles Sektoren, die 2020 zu den großen Verlierern zählten. War zuletzt vor allem Technologie gefragt, also die sogenannten Stay-at-home-Aktien, könnte es im neuen Jahr zu einer Sektor-Rotation kommen. „Zwar gehen wir davon aus, dass auch die Gewinne der Big Techs weiter steigen werden, allerdings nicht so stark wie die von Zyklikern“, verdeutlicht Stocker seine Einschätzung. Diese erwartete Entwicklung spiegelt sich auch im UC European Sector Rotation Strategy Index wider, dessen Allokation derzeit zyklisch ausgerichtet ist:

UC European Sector Rotation Strategy Index

Dem Markt einen Schritt voraus: Die Sector Rotation Strategy investiert abhängig von der Konjunktur im Aufschwung in zyklische, im Abschwung in defensive Werte und versucht, dadurch den Markt zu schlagen. Seit Emission Anfang 2016 ist dem Index dies gelungen. Um rund fünf Prozentpunkte liegt das Strategiebarometer vor der Benchmark, dem STOXX® Europe 600.

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert UC European Sector Rotation Strategy Index ISIN/WKN DE000HVB12Y9/HVB12Y Rückzahlungstermin Open End* Teilhabefaktor 100% Verwaltungsentgelt p. a. keines Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 1.502,77 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen.

Neben den Zyklikern erwartet die UniCredit 2021 auch in den Bereichen Healthcare und Technologie positive Entwicklungen. Die empfohlene Übergewichtung in Sachen Technologie bezieht sich allerdings nicht auf die Big Techs aus den USA, sondern auf die europäischen Player. Auf dem alten Kontinent befinden sich in diesem Segment nämlich viele Anbieter von regenerativen Energien. Aufgrund der zunehmenden globalen Verlagerung in Richtung Ökostrom könnte der Branche eine rosige Zukunft bevorstehen.

Aussichtsreiche Basiswerte

Zu den Firmen, die von mehr „Grün“ in der Welt profitieren, zählt Nordex. Der Windkraftanlagenbauer möchte nach dem Corona-Jahr 2020 wieder auf Wachstumskurs gehen. Angestrebt wird bis 2022 ein Umsatz von rund fünf Milliarden Euro. Im Fall der Zykliker könnten dieses Jahr die beiden deutschen Großkonzerne BASF und VW in den Anlegerfokus rücken. Während erstgenanntem Chemieriesen in erster Linie eine wirtschaftliche Erholung in die Hände spielen würde, kommt bei VW neben ökonomischen Gesichtspunkten auch noch die strukturelle Verschiebung der Branche in Richtung E-Mobilität entgegen. Die Wolfsburger treiben die Entwicklung konsequent voran und möchten bis 2025 mehr als eine Million reine Elektroautos pro Jahr zu verkaufen.

Auch der Maschinenbau gilt als betont konjunktursensitiv und beherbergt Unternehmen mit einem aussichtsreichen Chance-Risiko-Profil. Zu dieser Gruppe gehört die GEA Group als einer der größten Systemanbieter im Bereich Nahrungsmittel ebenso wie der niederländische Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie ASML. Mit höheren Gewinnen ist demnächst auch in der Gesundheitsindustrie zu rechnen. Das gilt unter anderem für den Corona-Profiteur Gerresheimer, der unter anderem die in der Pandemie gefragten Impfstofffläschchen produziert. Die neue „formula G“- Wachstumsstrategie von Gerresheimer sieht ein mittelfristiges Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich für das Kerngeschäft sowie eine Verbesserung des Ergebnisses je Aktie um mindestens zehn Prozent vor.

Aber es muss nicht immer Corona sein, die Branche hat noch viel mehr zu bieten. Da wäre zum Beispiel Roche. Der weltgrößte Hersteller von Krebsmedikamenten veröffentlichte zuletzt positive Studienergebnisse. Insgesamt befinden sich derzeit 79 Kandidaten in der Entwicklung, 26 davon bereits in der klinischen Phase drei. Aber auch in Sachen Immu­nologie kann sich der Schweizer Konzern durchaus sehen lassen. Hier forscht Roche derzeit an 25 Wirk­stoffen.