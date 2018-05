Börsenpsychologie – Königsdisziplin für Trader

Wir haben in den letzten Tagen einmal nachgerechnet: Unser Gastdepot bei Ayondo hätte nach straffem Folgen der Empfehlungen von Charttechnikern aus den letzten 3 Monaten einen Wert von minus 50 Prozent. Wir wären zum falschen Zeitpunkt ein- und wieder ausgestiegen. Bei Feingold Research geht für uns seit Gründung Psychologie, Sentiment und das “lesen” des Marktes vor Charttechnik. 90 Prozent aller Trader verlieren Geld – 90% aller Trader vertrauen Charttechnik. Es klingt blöd und von oben herab, aber wir meinen es nur zum Erfolg unserer Leser – das ergibt so keinen Sinn. Wenn überhaupt, muss technische Analyse ein kleiner, winziger Baustein sein. Wir traden nicht Märkte, niemals, wir traden und handeln die STIMMUNG an den Märkten.

Das ist der Kern eines langfristig guten Depots und langfristigen Erfolgs. So bitter es klingt, aber Charttechnik macht nur den Charttechniker reich. Legen Sie doch mal die Empfehlungen und konkreten! Ansagen vieler Börsenbriefe aus dem Bereich im Nachhinein auf. Und rechnen Sie zurück. Sie werden bitter enttäuscht.

Besser dagegen sind beispielsweise Kollegen wie Bernecker, müssen wir immer wieder sagen. Gute Analysen, nicht zyklisch, korrekt ausgewogen und keine Hellseher.

Unsere Finanzmarktrunde aktuelle Finanzmarktrunde finden Sie hier…

Unser Depot Volastrategie sehen Sie hier.

Setzen Sie sich nach dem Webinar einmal gerne in Ruhe hin und überlegen, welche Fragen Sie haben. Gerne auch kritische Einwände, gerne auch Alternativen, mit denen man VDAX-New, VIX, VIX vom VIX etc. ergänzen kann. Das Team von Feingold Research freut sich am meisten, wenn unsere Leser dabeibleiben, kritisch bleiben und vor allem mit Kopf und Verstand traden. Lassen Sie die anderen der plumpen Kaffeesatzleserei hinterherlaufen.