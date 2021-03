Börsenneuling im Fokus der Anleger

1. Volkswagen (WKN 766403)

Erneut ist die VW-Aktie der in Stuttgart meistgehandelte Wert – und der Kurs steigt munter weiter auf nun 226 Euro. Seit Jahresbeginn hat die Aktie damit mehr als 58% zugelegt. Auch die Analysten zeigten sich in den letzten Tagen optimistisch: Goldman Sachs, JP Morgan, Kepler Chevreux, Barclays, die UBS und weitere – sie alle empfehlen Volkswagen zum Kauf.



2. Plug Power (WKN A1JA81)

Um weitere 1,3% abwärts geht es indes für Plug Power, eine der meistgehandelten Aktien der Woche in Stuttgart. Das Brennstoffzellen-Unternehmen wurde nun von der Nasdaq aufgefordert, seinen Jahresbericht in Form des Formulars 10-K bis 17. Mai 2021 einzureichen – ansonsten droht womöglich der Ausschluss von der Börse.



3. Vantage Towers (WKN A3H3LL)

Mit Vantage Towers findet sich am Freitag ein Neuling unter den meistgehandelten Aktien in Stuttgart. Gestern hatte die Funkmasten-Sparte des Vodafone-Konzerns den größten europäischen IPO des Jahres hingelegt. Mit einem Ausgabepreis von 24 Euro spülte der Börsengang 2,3 Milliarden Euro in die Kassen. Heute steht die Aktie rund 1,2% tiefer.