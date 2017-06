Börsengurus nicht blind hinterherlaufen

Imunserer Ausführung über die Prognosefähigkeiten bekannter Börsianer hatten wir bereits einige Beispiele gezeigt, bei denen die Experten daneben gelegen haben. Die letzten Wochen war besonders George Soros in den Medien vertreten, der gegen die Trump-Rally an den Börsen wettet. Wir sind hinsichtlich weiterer Kursanstiege eher skeptisch und haben antizyklisch in unsere-Liste neben verschiedenen Put-Papieren (wieauf den Dow-Jones) viele Zertifikate mit hoher Seitwärtsrendite aufgenommen. Interessierte Anleger schauen sich die Inlinerundauf den DAX an. Doch auch hier gilt: Expertenmeinungen berücksichtigen, doch die eigene Anlagestrategie stets auf mehrere Säulen verteilen und gegebenenfalls rechtzeitig umschwenken.

Denn etliche Profis lagen mit ihren Vorhersagen über eine mögliche Kursentwicklung am US-Aktienmarkt nach einem Wahlsieg von Donald Trump völlig falsch. David Stockman hatte am 6. November 2016, also zwei Tage vor Trumps Wahlsieg, Investoren geraten, ihre Aktien schnellstmöglich zu verkaufen, weil ein Kursrückschlag um bis zu 25 Prozent bevorstehen könne. Stockman war zwischen 1981 und 1985 Kabinettsmitglied unter dem damaligen Präsidenten Ronald Reagan.

Stand am 6. November 2016 beim S&P500: 2.090 Punkte. Nachdem Stockmans Prognosen bisher nicht eingetreten sind, verlegt er seinen Prognosehorizont immer weiter nach hinten. Nun geht er davon aus, dass der Crash „zwischen August und November“ kommen werde, wenn sich der Konflikt zwischen Trump und dem Kongress über des Budget für das Fiskaljahr 2017/18, das im Oktober beginnt, verschärfen werde.

Schnell umschwenken

Erfreulicherweise reagieren etliche der Finanzprofis sehr schnell wenn sie falsch liegen, und schwenken um. So hatte Druckenmiller noch in der Wahlnacht des 8. November seine gesamten Goldbestände verkauft (Kurs damals: 1.273 Dollar je Unze) und in der Hoffnung auf eine starke Konjunkturbelebung und eine steigende Inflation, die Trumps Steuerreform auslösen sollte, US-Aktien gekauft. Obwohl sich das Wirtschaftswachstum seitdem deutlich abgekühlt hat, und die Inflation gegenüber dem Jahreshoch von 2,7 Prozent für Februar 2017 zusehends zurückgeht, hat Druckenmiller kräftig Geld am Aktienmarkt verdient. Richtig lag auch Anleihen-„König“ Gundlach in den vergangenen Monaten, als er wiederholt europäische Aktien zum Kauf empfohlen hat mit der Begründung, sie seien nicht so hoch bewertet wie US-Aktien.

Hingegen sagte Gundlachs Kollege Bill Gross im März 2017, dass ein Bärenmarkt am US-Anleihenmarkt bevorstünde, falls die Zinsen für zehnjährige Anleihen die Marke von 2,6 Prozent durchbrechen würden. Damals lagen die Zinsen bei 2,57 Prozent. Ein Bärenmarkt bedeutet einen längeren Abwärtstrend bei Staatsanleihen, also steigende Zinsen. Von dem Bärenmarkt ist bislang allerdings überhaupt nichts zu sehen, sind die Zinsen für zehnjährige Anleihen doch trotz der Leitzinserhöhungen der US-Notenbank auf 2,28 Prozent gesunken. Bei anhaltend schwachen US-Konjunkturdaten dürften die Zinsen für zehnjährige Anleihen unten bleiben, selbst wenn die Fed die Geldpolitik weiter verschärfen sollte.

Die Trefferquote vieler Börsengurus ist nicht besonders hoch, gerade was mögliche Kursrückschläge am Aktienmarkt betrifft. Das Problem ist, dass in einem Umfeld in dem die führenden Notenbanken der Welt umgerechnet rund 200 Milliarden Dollar monatlich drucken, Investoren jede Kursschwäche zum Nachkaufen genutzt haben. Ob die Rekordfahrt am US-Aktienmarkt weitergeht, oder die Analysten von JP Morgan und Goldman mit ihren Warnungen diesmal richtig liegen, werden die nächsten Monate zeigen. Wenn es so läuft wie in den vergangenen Monaten würde es sich für Anleger allerdings lohnen, genau das Gegenteil von dem zu tun, was die Analysten der zwei US-Banken vorhersagen.

Übrigens: Wer Interesse an technischen Analysen hat, sollte sich einmal die Dailys der HSBC anschauen. Chartanalysen zu DAX, Aktien, Rohstoffen und Co. direkt börsentäglich in Ihr E-Mail-Postfach – kostenfrei und unverbindlich abonnieren.