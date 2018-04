Börsengeflüster: #VIFOR PHARMA - UBS senkt den Daumen!

(wirtschaftsinformation.ch) – Die UBS hat das Kursziel von VIFOR PHARMA (CHF 155.85) von CHF 117 auf CHF 132 erhöht, die Einstufung jedoch von „Neutral“ auf „Sell“ gesenkt und damit eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Die Bewertung der Aktie sei inzwischen recht hoch, schreibt der zuständige Branchenanalyst. Dies liege vor allem an Veltassa, bei dem der Konsens derzeit davon ausgehe, dass es bis 2021 zu einer deutlichen Umsatzbeschleunigung komme – und dies obwohl das Medikament ab 2019 dann bereits das vierte Jahr auf dem Markt sei. Es sei eher selten, dass ein Medikament so spät einen so deutlichen Umsatzschub erfahre. Zudem warte der Konkurrent AstraZeneca nur darauf, für sein Konkurrenzmedikament ZS-9 in den USA die Zulassung zu erhalten, nachdem diese in Europa bereits erteilt wurde.

