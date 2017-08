Börsengeflüster: #VAT – HSBC erhöht auf Buy!

(wirtschaftsinformation.ch) – Im Rahmen einer Branchenstudie hat die britische Bank HSBC die Einstufung von VAT (CHF 123.50) von „Hold“ auf „Buy“ und das Kursziel von CHF 120 auf CHF 147 erhöht. Wegen Befürchtungen hinsichtlich einer Wachstumsverlangsamung sind die Aktien des europäischen Vakuum-Sektors seit Anfang Mai unter Druck gewesen. Die Technologietrends seien aber intakt und dürften sich gegen Jahresende hin und im Jahr 2018 wieder beschleunigen. Bei VAT sind die vorläufigen Resultate zum zweiten Quartal stark ausgefallen. Dementsprechend haben die zuständigen Branchenanalysten die Gewinnschätzungen um durchschnittlich +7% erhöht. Sie sehen gute Chancen, dass es VAT gelingen werde, die Marktführerschaft im Bereich Vakuumventile weiter auszubauen.

