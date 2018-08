Börsengeflüster: #STRAUMANN - Morgan Stanley erhöht Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Morgan Stanley":

(wirtschaftsinformation.ch) – Als Reaktion auf die Halbjahreszahlen hat die US-Bank Morgan Stanley heute Morgen das Kursziel von STRAUMANN (CHF 775) von CHF 747 auf CHF 864 erhöht. Die Einstufung wird allerdings bei „Equal Weight“ belassen, was einer Halteempfehlung entspricht. Das Umsatzwachstum des Dentalimplantate-Herstellers sei weiterhin das stärkste in der Branche, auch wenn bald der Höhepunkt erreicht sein könnte, schreibt der zuständige Branchenexperte. Die Wachstumsbeschleunigung in Richtung des zweistelligen Prozentbereichs sei denn auch kein Zufall, sondern der erfolgreich umgesetzten Strategie zu verdanken. Das Margen-Potenzial sei indes limitiert, weil Investitionen in die Zukunft ihren Preis haben. Die Bewertung der Aktie sei zwar hoch, erscheine im Vergleich zu den Konkurrenten aber wiederum angemessener, lautet das Fazit des Studienverfassers.

Im heutigen PREMIUM-ABO finden Sie Kursziel- und Ratingänderungen von KUDELSKI, VZ HOLDING

Das WI OUTPERFORMANCE PORTFOLIO, auf das alle Premium-Abonnenten der WIRTSCHAFTSINFORMATION Zugriff haben, hat im 2017 eine Rendite von +39.4% erzielt. Bereits im 2016 entwickelte sich das WI OUTPERFORMANCE PORTFOLIO mit einer Rendite von +17.7% sehr erfreulich.



Fordern Sie jetzt das Premium-Abo der WIRTSCHAFTSINFORMATION kostenlos für 2 Monate an und sichern Sie sich die Rendite-Chancen des WI OUTPERFORMANCE PORTFOLIOS unter www.wi-online.ch

Sind Sie an weiteren Börseninformationen interessiert? Dann sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der WIRTSCHAFTSINFORMATION (#WI_ONLINE), des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

Ihre

Redaktion der WIRTSCHAFTSINFORMATION

http://www.wirtschaftsinformation.ch

Disclaimer: Empfehlungen der WIRTSCHAFTSINFORMATION erfolgen ohne Gewähr. Der Verlag schliesst jegliche Haftung für materielle und immaterielle Schäden aus, die dem Abonnenten oder anderen Lesern der WIRTSCHAFTSINFORMATION aufgrund publizierter Empfehlungen entstanden sind. Die von der WIRTSCHAFTSINFORMATION verwendeten Daten basieren auf Quellen, welche als zuverlässig erachtet werden. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden.