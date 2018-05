Börsengeflüster: #SONOVA - Kepler Cheuvreux erhöht Kursziel!

(wirtschaftsinformation.ch) – Als Reaktion auf die am Dienstag publizierten Geschäftszahlen hat das Brokerhaus Kepler Cheuvreux heute Morgen das Kursziel von SONOVA (CHF 161.40) von CHF 173 auf CHF 184 erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Der zuständige Branchenanalyst stuft die Geschäftszahlen als gemischt ein. Der Ausblick sei enttäuschend ausgefallen, könne aber wohl als konservativ angesehen werden. Die Erwartungen an die nächsten Produkteinführungen seien hoch und könnten helfen, die Marktanteilsverluste wettzumachen. Nach Aussagen des Unternehmens dürften die neuen Hörgeräte alles bieten, was sich ein potenzieller Kunde nur wünschen könne. Damit seien dann auch wieder Marktanteilsgewinne möglich, lautet das Fazit des Studienverfassers.

