Börsengeflüster: #SCHMOLZ+BICKENBACH - UBS senkt Kursziel!

(wirtschaftsinformation.ch) – Im Rahmen einer Branchenstudie hat die UBS das Kursziel von SCHMOLZ+BICKENBACH (CHF 0.78) von CHF 1.19 auf CHF 1.10 gesenkt, die Kaufempfehlung jedoch bestätigt. Der Stahlproduzent bleibe nicht immun gegen die sinkenden Stahlpreise, schreibt der zuständige Branchenexperte. Die Umstrukturierung und die jüngst akquirierte Ascometal seien aus seiner Sicht aber die wichtigeren Kurstreiber in der aktuellen Turnaround-Story. Ausserdem erachte er die Sorgen, wonach SCHMOLZ+BICKENBACH die steigenden Kosten für Graphitelektroden nicht in den Griff bekomme, für übertrieben. Schliesslich habe das Unternehmen verlauten lassen, dass die Kosten in den abgelaufenen zwei Quartalen an die Kunden hätten weitergegeben werden können.

