Börsengeflüster: #SCHINDLER - Goldman Sachs erhöht Rating!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

(wirtschaftsinformation.ch) – Goldman Sachs stuft das Rating für die Partizipationsscheine des Lift- und Rolltreppenherstellers SCHINDLER (CHF 206.20) von „Neutral“ auf „Buy“ hoch und erhöht das Kursziel von CHF 229 auf CHF 252. Die in letzter Zeit unterdurchschnittliche Kursentwicklung reflektiere die Besorgnis über die steigenden Rohstoffpreise und die Skepsis bezügliche der Nachhaltigkeit der Nachfrage in China, schreibt der zuständige Analyst. Er gehe aber davon aus, dass es dem Management gelingen wird, bei den Margen zur Konkurrenz aufzuschliessen. So dürfte in den nächsten fünf Jahren die EBIT-Marge von 12 auf 16 Prozent ansteigen, was wiederum zu höheren Kapitalrückflüssen an die Aktionäre führen werde, so der Experte weiter.

Im heutigen PREMIUM-ABO finden Sie Kursziel- und Ratingänderungen von ARYZTA , ASCOM, COMET, LANDIS+GYR (2X), ROCHE, SONOVA, STRAUMANN, U-BLOX

Das WI OUTPERFORMANCE PORTFOLIO, auf das alle Premium-Abonnenten der WIRTSCHAFTSINFORMATION Zugriff haben, hat im 2017 eine Rendite von +39.4% erzielt. Bereits im 2016 entwickelte sich das WI OUTPERFORMANCE PORTFOLIO mit einer Rendite von +17.7% sehr erfreulich.



Fordern Sie jetzt das Premium-Abo der WIRTSCHAFTSINFORMATION kostenlos für 2 Monate an und sichern Sie sich die Rendite-Chancen des WI OUTPERFORMANCE PORTFOLIOS unter www.wi-online.ch

Sind Sie an weiteren Börseninformationen interessiert? Dann sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der WIRTSCHAFTSINFORMATION (#WI_ONLINE), des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

Ihre

Redaktion der WIRTSCHAFTSINFORMATION

http://www.wirtschaftsinformation.ch

Disclaimer: Empfehlungen der WIRTSCHAFTSINFORMATION erfolgen ohne Gewähr. Der Verlag schliesst jegliche Haftung für materielle und immaterielle Schäden aus, die dem Abonnenten oder anderen Lesern der WIRTSCHAFTSINFORMATION aufgrund publizierter Empfehlungen entstanden sind. Die von der WIRTSCHAFTSINFORMATION verwendeten Daten basieren auf Quellen, welche als zuverlässig erachtet werden. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden.