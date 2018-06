Börsengeflüster: #POLYPHOR - UBS sieht +44% Gewinnpotenzial!

(wirtschaftsinformation.ch) – Die UBS hat heute Morgen erstmals eine Studie zum Schweizer Biopharmaunternehmen POLYPHOR (CHF 29.95) publiziert. Die Einstufung lautet „Buy“ und das Kursziel liegt bei CHF 43, womit der zuständige Branchenexperte ein Gewinnpotenzial von +44% sieht. Das Kursziel entspreche dem fairen Wert des Unternehmens basierend auf einer fundamentalen Langzeitbewertung, heisst es in der Studie. Über die nächsten 12 bis 18 Monate erwartet der Studienverfasser einen positiven Nachrichtenfluss. Zudem rechne er mit einem Lizenzabkommen für den Produktkandidaten Balixafortide, was am Markt positiv aufgenommen werden sollte. Seine Analyse zeige, dass das Hauptprodukt Murepadavin gute Chancen auf erfolgreiche Phase-III-Ergebnisse und eine anschliessende Marktzulassung habe.

