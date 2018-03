Börsengeflüster: #MEYER BURGER - Steigt die Aktie um +62%?

(wirtschaftsinformation.ch) – Gestern nach Börsenschluss hat das Analysehaus Research Partners das Kursziel von MEYER BURGER (CHF 1.11) von CHF 2.40 auf CHF 1.80 gesenkt. Angesichts des in Aussicht gestellten Kurspotenzials von +62% hält der zuständige Branchenexperte aber an seiner Kaufempfehlung fest. Die operativen Zahlen für 2017 seien nur geringfügig unter den Erwartungen ausgefallen. Dagegen hätten der Bestellungseingang und der damit zusammenhängende Umsatzausblick für 2018 herb enttäuscht. Bereits am 23. März hat die Bank Vontobel auf die Geschäftszahlen von MEYER BURGER reagiert und das Kursziel von CHF 2.26 auf CHF 2 gesenkt. Trotz der Kurszielsenkung sieht auch der Vontobel-Analyst weiterhin ein massives Kurspotenzial.

