Börsengeflüster: #LONZA – Jefferies erhöht auf Buy!

(wirtschaftsinformation.ch) – Das US-Analysehaus Jefferies hat heute Morgen die Einstufung von LONZA (CHF 214.40) von „Hold“ auf „Buy“ und das Kursziel von CHF 185 auf CHF 275 erhöht. Das Unternehmen habe die Restrukturierungs- und Effizienzprogramme umgesetzt, schreibt der zuständige Branchenexperte. Dennoch habe das Management ein scharfes Auge für die betrieblichen Prozesse, womit weitere Wachstumsmöglichkeiten gefunden werden könnten. Ausserdem unterstreiche die Akquisition von Capsugel das Vertrauen in ein langfristig robustes organisches Pharma- und Biotechwachstum.

