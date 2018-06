Börsengeflüster: #GEORG FISCHER - Credit Suisse erhöht Kursziel!

(wirtschaftsinformation.ch) – Die Credit Suisse hat heute Morgen das Kursziel von GEORG FISCHER (CHF 1‘333) von CHF 1‘400 auf CHF 1‘540 erhöht. Angesichts des Aufwärtspotenzials von +16% ist es aber überraschend, dass die zuständigen Branchenexperten keine Kaufempfehlung aussprachen und die Einstufung bei „Neutral“ belassen haben. In der Studie steht, dass die Gewinnschätzungen bis 2020 um durchschnittlich +11% erhöht wurden, da man ein anhaltend solides Wachstum in allen drei Sparten erwarte. Zudem könne es durch die Euro-Aufwertung etwas Rückenwind geben. Nicht zuletzt berücksichtigen die Studienverfasser den Einfluss des übernommenen Tessiner Unternehmens Precicast. Kurzfristig gebe es zwar Aufwärtspotenzial. Der Markt preise aber bereits auch viel Positives ein, so unter anderem möglicherweise höhere Ziele des Managements. Der nächste Impulsgeber sei nun der Zwischenbericht Mitte Juli.

