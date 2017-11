Börsengeflüster: #EFG – Credit Suisse erhöht Kursziel!

(wirtschaftsinformation.ch) – Die Credit Suisse hat heute Morgen das Kursziel von EFG (CHF 9.48) von CHF 10.20 auf CHF 10.80 erhöht und die Einstufung „Outperform“ bestätigt. Die Anpassung nehme er nach einem erfolgreichen Zwischenbericht für die ersten zehn Monate vor, schreibt der zuständige Branchenanalyst. So habe die Privatbanken-Gruppe per Ende Oktober verwaltete Vermögen ausgewiesen, die über den Konsensschätzungen lagen. Gestützt wurde die gute Entwicklung durch starke Nettoneugeldzuflüsse. Die Margen seien dagegen etwas unter Druck gewesen. Vor diesem Hintergrund passe er seine Prognose für das verwaltete Vermögen nach oben an, die Annahmen für die Bruttomargen nehme er allerdings zurück.

Im heutigen PREMIUM-ABO finden Sie Kursziel- und Ratingänderungen von CLARIANT, GIVAUDAN, SCHINDLER

Das WI OUTPERFORMANCE PORTFOLIO, auf das alle Premium-Abonnenten der WIRTSCHAFTSINFORMATION Zugriff haben, hat seit Anfang 2017 eine Rendite von +26.5% (Stand: 05.10.17) erzielt. Bereits im 2016 entwickelte sich das WI OUTPERFORMANCE PORTFOLIO mit einer Rendite von +17.7% sehr erfreulich.



Fordern Sie jetzt das Premium-Abo der WIRTSCHAFTSINFORMATION kostenlos für 2 Monate an und sichern Sie sich die Rendite-Chancen des WI OUTPERFORMANCE PORTFOLIOS unter http://www.rendite2017.ch/

Sind Sie an weiteren Börseninformationen interessiert? Dann sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der WIRTSCHAFTSINFORMATION (#WI_ONLINE), des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

Ihre

Redaktion der WIRTSCHAFTSINFORMATION

http://www.wirtschaftsinformation.ch

Disclaimer: Empfehlungen der WIRTSCHAFTSINFORMATION erfolgen ohne Gewähr. Der Verlag schliesst jegliche Haftung für materielle und immaterielle Schäden aus, die dem Abonnenten oder anderen Lesern der WIRTSCHAFTSINFORMATION aufgrund publizierter Empfehlungen entstanden sind. Die von der WIRTSCHAFTSINFORMATION verwendeten Daten basieren auf Quellen, welche als zuverlässig erachtet werden. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden.