Börsengeflüster: #DORMAKABA - Société Générale senkt Einstufung [...]

(wirtschaftsinformation.ch) – Die französische Bank Société Générale hat heute Morgen die Einstufung von DORMAKABA (CHF 791) von „Buy“ auf „Hold“ und das Kursziel von CHF 1‘150 auf CHF 890 gesenkt. Es deute sich an, dass sich die schwache Tendenz des ersten Halbjahres fortsetze, schreibt der zuständige Branchenanalyst. Deshalb sehe er für das zweite Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres zunehmende Risiken in Bezug auf die Gewinnerwartungen. Eine Gewinnerholung könnte sechs bis neun Monate in Anspruch nehmen. Mittelfristig betrachtet seien die Wachstumsaussichten aber nach wie vor intakt.

