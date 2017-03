Börsengeflüster: #BUCHER – UBS erhöht auf Buy!

(wirtschaftsinformation.ch) – Die UBS hat heute Morgen die Einstufung des Landmaschinen- und Anlagenbauers BUCHER (CHF 279.25) von „Hold“ auf „Buy“ und das Kursziel von CHF 280 auf CHF 325 erhöht. Die Analyse des Branchenexperten zeige, dass der Abschwung im globalen Landwirtschaftsmarkt den Boden gefunden habe und sich einige Regionen bereits im laufenden Jahr erholen würden. BUCHER erwirtschafte in diesem Bereich rund 40% des Umsatzes. Man erwarte eine Margenerholung von 8% im letzten Jahr auf über 11% im Geschäftsjahr 2019. Zudem dürfte es dank Massnahmen zur Effizienzsteigerung auch in anderen Divisionen zu Margenverbesserungen kommen, was zu einem attraktiven Gewinnwachstum im zweistelligen Prozentbereich über die nächsten drei Jahre führen dürfte. Die Konsenserwartungen hält der Studienautor für zu konservativ.

