Börsengeflüster: #ADECCO – Credit Suisse senkt den Daumen!

(wirtschaftsinformation.ch) – Für Aufsehen sorgt heute Morgen eine neue Studie der Credit Suisse zum Personalvermittler ADECCO (CHF 75.60). Hatte der zuständige Analyst die Aktie zuvor noch mit „Outperform“ eingestuft, senkte er das Anlagerating gleich um zwei Stufen auf „Underperform“. Das Kursziel wurde von CHF 75 auf CHF 63 gesenkt. Diese drastische Kursziel- und Ratingreduktion begründet der zuständige Branchenexperte damit, dass die negativen Auswirkungen der Automatisierung unterschätzt würden. Eine Analyse von 503 Berufen in den USA habe gezeigt, dass längerfristig 67% der temporären Arbeitsplätze bedroht seien. Auch die demographische Entwicklung sei für die Personalvermittler-Unternehmen unvorteilhaft. Auf lange Sicht schränke dies die Wachstumsperspektiven der Branche ein. Auch die Margen dürften unter Druck kommen. All dies sei in der momentanen Aktienbewertung aber noch nicht reflektiert, so das Fazit des Studienverfassers.

