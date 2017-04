Börsen laufen heiss vor Wahl in Frankreich

Die weltweite Konjunktur hat sich verbessert, und davon profitieren europäische Unternehmen Italien und Frankreich konnten nicht wirklich vom globalen Konjunkturaufschwung profitieren, konnten aber zu anderen EU Ländern aufschliessen und haben so zum europäischen Aufschwung beitragen. Europäische Mergers & Acquisitions sahen noch bescheiden aus und sind jetzt aber auf einem guten Weg.



Aufgrund der Tatsache, dass nun nicht mehr klar ist, ob die EZB an ihrer stark expansiven Geldpolitik festhält, erlebte der Euro einen Auftrieb. Das sind nicht die besten Nachrichten für den Export, aber positive Impulse für die Finanzwerte. Vorher waren sie wegen des negativen Zinses benachteiligt und profitieren sie von einer steilen Zinskurve in Europa. Außerdem erholten sie sich von den starken Abschlägen, mit denen sie gehandelt wurden. All das führte zu einem paradoxen Umfeld: Das Risiko einer Straffung der Geldpolitik ist nicht als negativ für den Gesamtmarkt zu werten. Der US Finanzmarkt ist im Vergleich zu Europa teuer



Seit Anfang 2016 erleben europäische Aktien starke Abflüsse. Dies lag am Brexit-Referendum, was Investoren dazu ermutigte, Abstand von politischen Risiken zu nehmen. Auch wenn es zuletzt eine leichte Trendwende in Bezug auf die Mittelzuflüsse gegeben hat, wurden US-Investoren durch die Umbrüche in Europa verschreckt. Wird die französische Präsidentschaftswahl, nicht von einem Frexit-Befürworter gewonnen werden, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sich der politische Horizont zumindest für die nächsten Wochen und Monate sehr viel klarer zeigt, dass es zu einer Umschichtung in europäische Aktien kommt. Die Deutschland-Wahlen sind eher risikofrei.

Im Vergleich haben sich die Aktienmärkte im März gut entwickelt – bis auf den US- Markt, der infolge der Obamacare-Reform von Trump mit Zweifeln der Investoren zu kämpfen hatte. Da die Börsen sich in letzter Zeit selbst übertroffen haben und die Risikobereitschaft deshalb aktuell groß ist, sollte man Vorsicht walten lassen. Die Aktien sind in solchen Phasen noch gefährdeter gegenüber schlechten Nachrichten. Der Anlageexperte hat das Aktien-Exposure insgesamt reduziert um ein ausgewogenes Risikoprofil herzustellen. Dabei sollte man über eine Reduzierung der Anteile in US-Aktien nachdenken. Die europäischen Aktienmärkte sind sehr attraktiv, wenn die Marktteilnehmer das politische Risiko ausblenden. Gründe hierfür sind:Wenn ein französischer Präsident gewählt wird, der ein Referendum auf den Verbleib in der Europäischen Union befürwortet, wird es den europäischen Aktienmarkt ins Wanken bringen. Obwohl die kürzlichen politischen Risiken bezüglich der Präsidentschaftswahlen in den USA und dem Brexit einer deutlichen Fehleinschätzung unterlagen, darf die französische Wahl nicht unterschätzt werden. Der Wahlkampf war bisher immer für eine Überraschung gut – also wird die Zeit bis zum Wahlergebnis noch ein langer Weg.