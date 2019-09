Börsen bleiben im Rally-Modus - DAX erreicht erstes Etappenziel

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Während die Wall Street und auch die Anleger in Frankfurt in Rally-Laune bleiben, leiden die sicheren Häfen wie das Gold unter dem Kapitaltransfer zurück ins Risiko. Der Deutsche Aktienindex hat heute Morgen das erste Etappenziel bei 12.216 Punkten erreicht. Fällt die Hürde, wäre Platz bis in die Region um 12.440 Zähler. Auch der S&P 500 an der Wall Street sieht technisch hervorragend aus und befindet sich in einer Ausbruchssituation mit guten Chancen nach oben, die Marke von 3.000 Punkten dürfte hier nur eine Frage von Stunden, maximal Tagen sein.Wir sind mitten in der digitalen Ökonomie angekommen, in der nicht mehr eine echte Nachfrage Inflation und Wachstum erzeugt, sondern der Eindruck einer wirtschaftlichen Verbesserung zunehmend durch synthetische Eingriffe simuliert wird. Die Hoffnung dieser Simulation ist, dass sich erst die Stimmung verbessert und dann auch das Wachstum wieder zurückkehrt.Einen solchen synthetischen Eingriff plant die Europäische Zentralbank am Donnerstag und damit steht das alles bestimmende Thema für diese Handelswoche fest. Die Erwartungen sind hoch und deshalb ist einmal mehr hohes Enttäuschungspotenzial gegeben. Aber die EZB muss und wird liefern. Sie dürfte die Rally am Aktienmarkt eher weiter befeuern statt abwürgen.Am Mittwoch kommen die unter der sogenannten OPEC+ zusammengefassten Länder zu einem zweitägigen Treffen zusammen, um über die Ölfördermengen zu beraten. Es wird zwar keine Änderung erwartet, aber man blickt gespannt auf den Kurs Saudi-Arabiens. Das Königshaus hat am Wochenende den Energieminister des Landes entlassen und einen Minister aus den eigenen Reihen, also aus dem saudischen Königshaus eingesetzt. Insgesamt könnte die gute Stimmung für Risiko-Vermögenswerte auch den Ölpreis nach oben treiben. Die Marke von 57,41 Dollar bleibt beim WTI-Öl die entscheidende Hürde.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.