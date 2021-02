Börsen Know How - KCV / KGV

Das KCV wird errechnet durch den Aktienkurs dividiert durch den Cash Flow je Aktie. Je niedriger dieser Wert ist, desto günstiger ist die Aktie bewertet. Dieser Maßstab findet häufig Anwendung in angelsächsischen Ländern.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV drückt das Verhältnis zwischen Aktienkurs und dem erzielten Jahresgewinn des Unternehmens pro Aktie aus. Das KGV wird errechnet, indem der Börsenkurs durch den Gewinn pro Aktie geteilt wird. Beispiel: Aktienkurs 300 Euro, Gewinn je Aktie 15 Euro = KGV 20. Je niedriger das KGV, desto günstiger ist die Aktie bewertet. Mit dem KGV kann die Ertragskraft von Aktiengesellschaften verglichen werden. Allerdings ist das KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) beispielsweise bei jungen Unternehmen aussagekräftiger

