Börsen Know How - Insider / Insidergeschäfte

Als Insider zählen Personen, die beispielsweise aufgrund ihrer beruflichen Position einen zeitlichen Informationsvorsprung gegenüber anderen Investoren haben. Dieser Wissensvorsprung darf nicht für Börsengeschäfte (Insidergeschäfte) ausgenutzt oder weitergegeben werden.

Als Insidergeschäfte zählen Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, die aufgrund vertraulicher Informationen getätigt werden, die der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich sind. Insidergeschäfte sind gesetzlich verboten und werden strafrechtlich verfolgt.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.