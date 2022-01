Börsen-Expertin verrät fünf Tipps, was sich Investoren von Daytradern abschauen können

Wer an die Börse geht, möchte in der Regel sein Geld langfristig anlegen. Daytrader hingegen handeln kurzfristig mit Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten und kaufen ein bestimmtes Wertpapier mit der Absicht, es nicht länger als einen Tag im eigenen Depot zu halten. Sie handeln also genau gegensätzlich zu den Investoren.

"Daytrader haben ein sehr feines Gespür und gute Systeme entwickelt, ob sich eine Aktie gut oder schlecht entwickelt", so Nazila Jafari. Sie ist seit 25 Jahren Daytraderin und weiß, dass dies auch eine wichtige Fähigkeit für Investoren ist. Was Investoren von Daytradern lernen können, verrät sie in diesem Beitrag anhand von fünf Tipps.





Tipp # 1: Der richtige Ein- und Ausstieg in den Markt

Investoren begehen oft den Fehler, dass sie nicht den richtigen Zeitpunkt abwarten, um in den Markt ein- und auszusteigen. Das liegt daran, dass sie sich von Medien und Experten-Meinungen beeinflussen lassen.

"Der Einstieg in den Markt muss präzise herausgearbeitet werden, um nicht lange auf den Erfolg warten zu müssen", erklärt Nazila Jafari. Eine tägliche Marktanalyse und Beobachtung kann dabei helfen, den richtigen Zeitpunkt zu wählen.





Tipp # 2: Risikomanagement

Wer den Aktienmarkt gut beobachtet und die täglichen Kursschwankungen zu deuten weiß, kann lernen, sein Portfolio besser zu managen, Chancen und Risiken abzuwägen und den Ein- und Ausstieg in den Markt zu optimieren.







Tipp # 3: Handeln statt warten

Wenn die Chancen schlecht stehen beziehungsweise kein guter Zeitpunkt gegeben ist, um zu investieren, wie es im November zu sehen war, sollte man nicht hoffen und warten, sondern es wie Daytrader tun und unmittelbar handeln.





Tipp # 4: Mit der richtigen Strategie zum Erfolg

Damit man das eigene Portfolio bestmöglich vor Verlusten bewahren und Risiken minimieren kann, braucht es die richtige Strategie. Hierfür muss man sich permanent und intensiv mit Aktienkursen beschäftigen und diese analysieren.







Tipp # 5: Money Management

Das "Money Management" ist eine Wertsicherungsstrategie, die darauf abzielt, das Risiko eines Wertpapier-Portfolios zu steuern, indem die Größen der einzelnen Handelspositionen festgelegt werden. Dabei wird für riskante Wertpapiere eine kleinere Positionsgröße gewählt als für die weniger riskanten.

"Ein falsches Money Management führt zu schnell schmelzenden Gewinnen. Ein gutes Money Management kann nämlich nur gewährleistet werden, wenn eine richtige Einschätzung der Wahrscheinlichkeit von Chancen und Risiken gewährleistet wird. Immer wieder nachzukaufen und zu hoffen, dass alles gut wird, ist garantiert keine Lösung.", erklärt die Expertin.





Über Nazila Jafari

Nazila Jafari, Geschäftsführerin der Jafari Consulting GmbH, ist Trading-Expertin und hat ein System entwickelt, mit dem Investoren und Trader stabil und sicher am Markt agieren können. Gemeinsam mit ihrem Team von Headtradern gibt sie ihr Wissen über die Märkte und ihr Handelssystem an Interessierte weiter. Mit FibonacciCode hat sie zudem eine Plattform für das Coaching ihres Handelssystems und der täglichen Marktanalysen geschaffen.

