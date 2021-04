Börsen im Bann der Berichtssaison

1. Bayer (WKN BAY001)

Unter hohen Umsätzen in Stuttgart notiert die Aktie des Leverkusener Pharma- und Agrar-Chemie-Konzerns Bayer rund 3,2% tiefer. Grund dafür ist, dass die Aktie Ex-Dividende gehandelt wird. Gestern lud der Konzern zur alljährlichen Hauptversammlung. Der wegen des Monsanto-Deals in der Kritik stehende Konzernchef Werner Baumann wurde von der Mehrheit der Bayer-Aktionären jedoch entlastet.



2. Deutsche Bank (WKN 514000)

Einen fulminanten Kursverlauf verzeichnen indes die Papiere von Deutschlands größter Privatbank. Die Aktie der Deutschen Bank notiert bei über 11 Euro knapp 9,5% fester. Am Morgen legte das Frankfurter Geldhaus seine Quartalszahlen vor und konnte Anleger offensichtlich überzeugen: Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 1,6 Milliarden Euro; ab 2022 soll es außerdem wieder eine Dividende für die Anteilseigner geben.



3. CureVac (WKN A2P71U)

Impfstoff-Zulassung bereits in den nächsten Wochen? Wie Medien einstimmig berichten, könnte es bei der Zulassung für den CureVac-Impfstoff bereits im Mai grünes Licht für eine Notfallzulassung geben. Die CureVac-Aktie legt unter regem Handel in Stuttgart 3,8% zu.