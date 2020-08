Börsen Ausblick: Sondierungsphase und Richtungsfindung

In der aktuellen und nächsten Woche wird es meiner Ansicht nach eine Richtungsentscheidung geben. Es lohnt sich, am Ball zu bleiben - sorry, auch hier gibt es kein Sommerloch. Ich bespreche allerdings den Umgang mit Stopp Loss Aufträgen und zeige eine Alternative auf, mit der Sie Ihren Urlaub hoffentlich genießen können.

Okay, jetzt wird's spannend: Auf der einen Seite fehlt das Sicherungsnetz, der doppelte Boden. Wir müssen also sehr gut auf unsere Buchgewinne achten und vermeiden, dass sie nicht pulverisiert werden. Auf der anderen Seite kann die aktuelle Rallye natürlich länger laufen, als sich das irgendjemand vorstellen kann. Das liegt in der Natur von Rallyes. Korrekturtiefs können mit der Sentimentanalyse relativ gut bestimmt werden. Rallyehochs aber leider nicht.

Wir bleiben also an Bord und sichern unsere Buchgewinne ab. Hmm...

Stopp Loss Orders haben in den vergangenen Wochen für viel Unmut gesorgt: Teils wurden nur einzelne Anleger abgefischt, teils wurden von mir ausgegebene Stopp Loss Marken außerbörslich gerissen. Ihrem Feedback musste ich entnehmen, dass teilweise einige Anleger ausgestoppt wurden, andere nicht.

Wenn ich über den Heibel-Ticker Stopp Loss Marken veröffentliche, werden diese Marken auch von institutionellen Händlern gelesen und... zum eigenen Vorteil genutzt. Möchte ein institutioneller Anleger eine Aktie kaufen, würde damit den Preis jedoch in die Höhe treiben, dann kann er die entsprechende Aktie binnen kurzer Zeit leerverkaufen, den Preis damit drücken, bis der von mir veröffentlichte Stopp Loss erreicht wird. Zu dieser Marke kann er dann seine Leerpositionen eindecken und je nach Volumen, also je nach Aktivität von Ihnen, liebe Kunden, auch noch Aktien für sein eigenes Depot einsammeln. Wenn er fertig ist, klettert die Aktie binnen kurzer Zeit wieder auf das Ausgangsniveau zurück.

Diese Masche ist nicht neu, deswegen gebe ich seit vielen Jahren keine Stopp Loss Marken mehr aus. Lediglich bei unseren Spekulativen Positionen, wo Sie schnell reagieren müssen, gebe ich manchmal entsprechende Marken aus und in den vergangenen Wochen habe ich darüber hinaus ausnahmsweise auch für weitere Positionen entsprechende Marken veröffentlicht - ich wollte in meinem Urlaub ein wenig abschalten.

Ich nehme diese Erfahrung also als Erinnerung daran, warum ich Stopp Marken nicht veröffentliche, und werde diesen Vorsatz wieder strenger befolgen. Tut mir leid, für uns alle wären feste Stopp Marken leichter. Doch aus obigem Grund ist das nicht praktikabel.

Wenn wir nun also in eine späte Phase der Rallye gekommen sind, müssen wir wieder aufmerksamer sein. Mein Urlaub ist vorbei, ich kann wieder aufmerksam am Ball bleiben. Wer den Express-Zusatzdienst gebucht hat, erhält im Falle eines Falles eine SMS von mir. Das ist vielleicht auch für Sie im Urlaub noch vertretbar, damit Sie nach Ihrem Urlaub keine böse Überraschung erleben :-)

Einige Aktien aus unserer Einkaufsliste haben in den vergangenen Tagen ein wenig Federn gelassen. Grundsätzlich sind mir die Kurse aber noch nicht ausreichend zurück gekommen, um jetzt schon zuzugreifen. Ich warte noch ein wenig ab. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich insbesondere seitens Donald Trump da irgendwas zusammenbraut. Vor dem Hintergrund der US-Präsidentschaftswahlen kann es eigentlich nur eine Kleinigkeit sein, denn Trump kann jetzt keinen ausgewachsenen Konflikt gebrauchen. Er muss nur zeigen, was für ein scharfer Hund er ist. Aber andererseits ... bei Trump weiß man nie :-(

Ich werde das Thema in meinen kommenden Ausgaben im Blick behalten und immer wieder aktuell informieren und Handlungen empfehlen.

Bei Interesse können Sie meinen Börsenbrief in verschiedenen Varianten erhalten

reduzierte kostenfreie Ausgabe

Schnupperabo testen: 6 Wochen vollständige Ausgabe inkl. Updates & SMS für 20 Euro

Heibel-Ticker PLUS Abo für 3 Monate, 6 Monate oder 12 Monate

Das Heibel-Ticker PLUS Abo enthält:

Wöchentliche Ausgabe des Heibel-Ticker

Zugang zum Kundenbereich mit allen Analysen zu den Titeln der Empfehlungsliste

Zugang zu unterwöchigen Updates

Bevorzugte Beantwortung Ihrer Leserfragen direkt durch Stephan Heibel

Weitere Informationen finden Sie über www.heibel-ticker.de