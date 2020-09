Börsen Ausblick: Erste Schnäppchen werden schon sichtbar

Junge Aktionäre Rotation Brexit US-Präsidentschaftswahlkampf The Winner takes it all

Wir haben frühzeitig Cash generiert und sind daher nun bereits in der Lage, Schnäppchen ins Portfolio zu holen. In Kapitel 04 meiner neuen Ausgabe 20/37 erinnere ich mich an ein gutes Unternehmen, das ich Ihnen im Februar vorgestellt habe, das heute jedoch deutlich günstiger zu haben ist. Wir schlagen nun zu. Zudem habe ich in Kapitel 04 die fünf Stolpersteine der kommenden Wochen aufgezeigt, damit wir nicht überrascht werden.Der September ist – historisch betrachtet – ein gefährlicher Monat. Zum Ende des Jahres hin steigen die Kurse gerne mal an, doch jetzt ist es in meinen Augen zu früh, um voll einzusteigen. Wir haben unsere Cashposition auf 30% des Portfolios hochgefahren, um im Falle eines Falles handlungsfähig zu sein……sollten die Kurse jetzt schon ohne uns abheben, werden wir halt ein wenig verspätet aufspringen. Aber ich halte das Risiko, unsere gute Jahresperformance zu verlieren, für größer als das Risiko, die ersten paar Prozent einer Fortsetzung der Rallye zu verpassen.DennDetails zu den Entwicklungen finden Sie im PLUS Kapitel 04 unter https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1788#ch04 (Zugang ist Heibel-Ticker PLUS Lesern vorbehalten).Da fällt mirwieder ein, der Apothekendienstleister, der sich auf Spezialmedikamente konzentriert.Seit März war die Aktie von 22 auf 40 Euro angesprungen, Anfang August jedoch wurde ein Großteil des Gewinns wieder abgegeben. Der Grund: Das beabsichtigte Wachstum wurde politisch angeordnet gestrichen.Aus einem vermeintlichen Corona-Gewinner wurde ein Corona-Verlierer. Im August zeigte sich der Effekt in der Bilanz des Konzerns, die Aktie brach auf 26 Euro ein. Eine detaillierte Analyse hatte ich im Februar – noch vor Corona – erstellt, Sie können das hier nachlesen: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1710#ch05 (frei zugänglich).Meine konkrete Empfehlung zu Medios finden Sie im PLUS Kapitel 04 unter https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1788#ch04 (Zugang ist Heibel-Ticker PLUS Lesern vorbehalten).(Zugang zu Heibel-Ticker PLUS: Sie können einzelne komplette Heibel-Ticker PLUS Ausgaben für 5 Euro kaufen: In Kooperation mit Boersenkiosk.de biete ich die Möglichkeit, einzelne Ausgaben (ohne Abo) in der vollständigen PLUS-Version zu kaufen. So können Sie sich einen Einblick in die PLUS-Ausgabe verschaffen und gezielt bestimmte PLUS-Kapitel einsehen, die zahlenden Lesern vorbehalten sind. Die Ausgaben bei Boersenkiosk.de können Sie unter https://boersenkiosk.de/Details.php?prod_id=184 finden. Sie können damit das oben aufgeführte PLUS Kapitel 04 meiner Ausgabe 20/37 einsehen.)