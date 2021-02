Börse mittendrin

1. RWE (WKN 703712)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Parkett ist heute die RWE-Aktie, die 2,5% auf 34,43 Euro nachgibt. Nachdem RWE gestern gemeinsam mit der EnBW den Zuschlag für ein britisches Offshore-Windprojekt erhalten hatte, empfahl Goldman Sachs die Aktie heute Morgen weiterhin zum Kauf. Das von den Analysten ausgewiesene Kursziel liegt indes bei 48 Euro.



2. Grenke (WKN A161N3)

Nach gestrigen Verlusten von über 30% kann sich die Grenke-Aktie heute unter regem Handel in Stuttgart etwas stabilisieren. Konzernvorstand Kindermann hatte das Unternehmen am Montag überraschend verlassen, nachdem der SDAX-Konzern Mängel in der Bilanzierung festgestellt hatte, was ihm von Leerverkäufern bereits seit längerem vorgeworfen wird. Auf Jahressicht beträgt das Minus bei der Grenke-Aktie nun rund 70%.



3. Bayer (WKN BAY001)

Die Bayer-Aktie zählt in Stuttgart bei einem Minus von 1,2% weiter zu den meistgehandelten Aktien. Der DAX-Konzern stellte für sein Nierenmedikament Finerenon in China nun den Zulassungsantrag. In Europa und den USA läuft die Zulassungsprüfung bereits. Intern erhofft sich Bayer von dem Medikament zur Behandlung der chronischen Nierenerkrankung bei Typ-2-Diabetes einen Jahresumsatz von einer Milliarde Euro.