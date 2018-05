An der Börse Geld anlegen - Voraussetzungen, Chancen und Risiken

Die Bürger Deutschlands sind Sparer und Anleger, die über Jahrzehnte konservative und damit sichere Anlageformen bevorzugten. Die Negativ-Zins-Politik der EZB hat das Angebotsportfolio an sicheren Anlage- und Sparmodellen deutlich schrumpfen lassen. Die klassischen Sparmodelle wie zum Beispiel Festgeldanlagen können aufgrund der minimalen Zinsen nicht einmal mehr den Wertverlust durch Inflation ausgleichen. Damit wendet sich eine kontinuierlich wachsende Zahl an Sparern den Möglichkeiten an der Börse zu. Jedoch sollte ein gewisses Grundwissen über die Börse vorhanden sein. Dazu gehört, wie die Börse funktioniert, welche Anlageformen es gibt und für wen diese geeignet sind.



Wie funktioniert die Börse?



Letztlich ist die Börse nichts anderes als ein Marktplatz. Käufer und Verkäufer treffen hier aufeinander. Wie in jedem Markt werden die Preise durch Angebot und Nachfrage definiert. Wirtschaftsnachrichten beeinflussen dabei die Kauf- und Verkaufsentscheidungen der Händler. Die Börse vereinigt verschiedene Märkte und Instrumente wie Aktien und Rohstoffe. Zwischen Banken werden zudem Währungspärchen gehandelt.



Über Broker sind diese Märkte indirekt auch für Anleger zugänglich. Dann in der Regel allerdings in Form von Derivaten wie Optionen und Futures. Den nachfolgend vorgestellten Handelsoptionen rund um die Börse ist gemeinsam, dass sie Grundwissen voraussetzen, das jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt sein muss. Einen guten Überblick verschafft das Buch "So funktioniert die Börse".



Die verschiedenen Anlagemöglichkeiten rund um die Börse









Sparer und Anleger haben also verschiedene Möglichkeiten, am Börsengeschäft zu partizipieren:- Aktien und andere an der Börse gehandelte Instrumente (direkter Handel) über Banken und Broker- Derivate wie Futures und Optionen im außerbörslichen Handel über Broker und Online-Broker- Beteiligung an Investitionspools (Fonds) über FondsgesellschaftenAktien können direkt erworben werden. Dann werden von den Service-Banken, die ein Depot einrichten, entsprechende Gebühren erhoben. Langfristig sind die Investoren auch an Ausschüttungen wie Dividenden beteiligt und genießen alle mit dem Aktienbesitz verbundenen Rechte. Dazu kommt der sich entwickelnde Wert der Aktie. Kurzfristiger Handel ist aufgrund der relativ hohen Gebühren direkt mit Aktien nicht empfehlenswert.Seit einigen Jahren bietet die Frankfurter Börse nicht nur den Handel auf Aktien und Kontrakten. Daneben kann sogar physisches Gold an der Börse erworben werden, welches von der Börse verwahrt wird. Aktien, Rohstoffkontrakte und Gold können direkt erworben werden. Die Anlagestrategie ist stets langfristig. Das Risiko ist auf den Einsatz beschränkt.Der Anleger analysiert verschiedene Aktien selbst bzw. folgt den Empfehlungen seines Finanzberaters oder seiner Bank. Es ist dringend zu empfehlen, eine möglichst breite Streuung an unterschiedlichen Aktien zu erreichen, um Ausfallrisiken einzelner Aktien zu minimieren. Darüber hinaus sollten Aktien nur einen Teilbereich des eigenen Portfolios beinhalten, um auch insgesamt eine hohe Diversität zu erreichen. Diese Anlageform eignet sich für Anleger, die konkrete Vorstellungen über ihr Depot besitzen und sich mit den verschiedenen Finanzprodukten zumindest grundsätzlich gut auskennen. Das verlinkte Buch bietet dieses Wissen.Eine weitere Anlageform funktioniert über Fonds. Fondsmanager verwalten ein breit gestreutes Portfolio aus verschiedenen Aktien, eventuell Bundesanleihen, Währungen, Rohstoffen und neuerdings auch Kryptowährungen . Die Unterscheidung liegt in unterschiedlichen Bezeichnungen wie Aktienfonds, Rentenfonds oder Investmentfonds und Hedgefonds. Der Anleger hat keinen Einfluss auf die Käufe und Verkäufe und wird lediglich über eine Rendite an Gewinnen beteiligt.Fonds müssen folglich nicht nur Börsenprodukte beinhalten. Auch andere Güter wie Immobilien werden über Immobilienfonds einbezogen. Geschlossene Fonds fokussieren klar umrissene Produkte, bei offenen Fonds werden unterschiedliche Beteiligungen nach ausführlichen Analysen gekauft und verkauft. Die Beteiligungsmöglichkeiten sind vielfältig: das einmalige Einzahlen von Summen ab mehreren tausend Euro ist ebenso möglich wie das monatliche Ansparen über kleinere Beiträge.Mittel- bis langfristig erwirtschaften Fondsgesellschaften zumeist akzeptable Gewinne, die Risiken sind abhängig vom angebotenen Fonds durch eine hohe Diversität der Produkte breit gestreut und überschaubar gering. Jedoch müssen Fondsgesellschaften nach ihrer Seriosität bewertet und ausgewählt werden. Diese Anlageform richtet sich an jeden Sparer, da kein Wissen über die Börse erforderlich ist. Jedoch muss die Fondsgesellschaft mit großer Sorgfalt ausgewählt werden.Viele Anleger wenden sich an Broker. Diese bilden die Märkte über unterschiedliche Derivate ab. Üblich sind die bereits erwähnten wie Optionen oder Futures. Diese sind aber nicht direkt mit der Börse verknüpft; es ist also ein außerbörslicher Handel. Die Kosten (Spreads) zum Kaufen von Futures sind relativ gering, sodass auch ein kurzfristiger Handel möglich ist, also regelmäßiges Kaufen und Verkaufen von Futures oder Optionen.Der Anleger erwirbt nicht die Aktien, sondern ein entsprechendes Derivat. Folglich ist er auch nicht an Gewinnausschüttungen beteiligt und kann nicht an Versammlungen teilnehmen. Diese Anlageform ist für Trader und Investoren geeignet, die sich bestens mit den Märkten auskennen und diese intensiv analysieren. Diese Anlageform ist zum Teil hoch spekulativ. Satten Gewinnchancen stehen massive Verlustrisiken gegenüber, die das Eigenkapital übertreffen können. Es sollte nur Geld verwendet werden, welches nicht eingeplant ist (beispielsweise für die Altersvorsorge). Zudem setzt der Handel tief reichendes Fachwissen über die Märkte, Instrumente und die Wirtschaft generell voraus.