Börse Daily am Sonntag mit DAX, SAP, ThyssenKrupp, RWE, Munich Re, Rational, Apple, EUR/USD, EUR/GBP

Auf Wochensicht verzeichnete der DAX ein Plus von 0,4 Prozent, am Freitag ging es mit dem Index jedoch noch einmal bergab. Hat der Index seine Chance verpasst? Lesen Sie in dieser Ausgabe unsere Analysten zum DAX, SAP, ThyssenKrupp, RWE, Münchener Rück, Rational, Apple sowie EUR/USD und EUR/GBP.

die Straße von Hormus ist eine Meerenge, die den Persischen Golf vom Golf von Oman trennt. Im Norden wird sie durch den Iran eingegrenzt, im Süden von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bereits in der Vergangenheit hatte der Iran immer wieder gedroht, die Straße von Hormus zu sperren und damit wichtige Öllieferungen aus der Region (Saudi-Arabien, Kuwait, usw.) einzuschränken. Sollte das der Fall sein, dürfte der Ölpreis rasch in die Höhe schnellen.

Brisantes Nadelöhr

Nun hat sich die Situation weiter zugespitzt. Die USA treiben den Iran weiter in die Enge, womit auch die das Druckmittel um die Straße von Hormus weiter an Brisanz gewinnt. Schließlich passieren rund ein Drittel des weltweit geförderten Rohöls diese Meerenge. Daneben nutzt auch Katar für seine Transporte von Flüssiggas diese Route, was immerhin rund 30 Prozent des weltweiten Handels mit Flüssiggas ausmacht. Nun haben Agenturen davon berichtet, dass in dieser Woche gleich zwei Öltanker in dieser Region in Flammen aufgegangen sind.

Brennende Tanker

Im Hinblick auf die Zuspitzung zwischen dem Iran und den USA ist der Zeitpunkt auf jeden Fall interessant gewählt. Die USA haben auch nicht lange damit warten lassen, den Iran diesbezüglich zu beschuldigen. Ungeachtet dessen verdeutlichen die brennenden Öltanker, wie brisant die Situation in dieser Region doch ist. Sollten sich derartige Fälle häufen, dürfte der Ölpreis sein bisheriges Jahreshoch noch längst nicht gesehen haben.

DAX hat Chance verpasst!

(14.06.2019) Der DAX scheiterte an der Marke von 12200 Punkten und notierte am Freitag wieder deutlich tiefer. Der Index hat dadurch alle Anstiegschancen aus der Hand gegeben, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen Marktanalyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag. Christian Zoller analysiert den DAX mit verschiedenen Indikatoren und entwickelt daraus seine Trading-Strategie!

Euro/US-Dollar: Chance von 140 Prozent p.a.

(11.06.2019) Monatelang ging es immer weiter runter für den Euro. Doch: In den letzten Handelstagen zeigte der Euro neue Stärke. Mit einem Inline-Optionsschein auf das Währungspaar Euro/US-Dollar können risikofreudige Anleger eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Lesen Sie hier weiter.

Apple: Aufwärtstrend aufgenommen

(11.06.2019) Kaum trübt sich der US-Arbeitsmarkt ein, schon werden Rufe nach Zinssenkungen laut. Dabei setzen Investoren auf eine mögliche Zinsanpassung und kaufen Aktien weiter ein. Eine spannende Ausgangslage präsentiert sich derzeit bei Apple. Lesen Sie hier weiter.

Rational: Ab wann wieder interessant?

(14.06.2019) Nach einem Aufschwung zu Beginn dieses Jahres stellte sich bei Rational ab Februar eine immer kleiner werdende Konsolidierung ein. Noch setzten Bullen keine Signale, doch die Voraussetzungen aus technischer Sicht stehen gut und bieten gute Ansätze. Lesen Sie hier weiter.

Call auf SAP: Welch eine entzückende Prognose

(14.06.2019) Technisch bricht die Aktie von SAP aus einer Konsolidierung jetzt nach oben aus. Da lohnt sich ein Blick. Wie ein Call-Optionsschein auf die SAP-Aktie mit Basispreis bei 100 Euro und Fälligkeit im Dezember von steigenden Notierungen profitieren könnte. Lesen Sie hier weiter.

EUR/GBP: Doji auf Wochensicht möglich

(14.06.2019) Beim Währungspaar Euro (EUR) zum Britischen Pfund (GBP) zeichnet sich eine Trendwende ab, die aber nur als Konsolidierung gewertet werden kann. Das bietet spät entschlossenen Anlegern einen guten Handelsansatz auf niedrigerem Kursniveau. Lesen Sie hier weiter.

ThyssenKrupp: Chance von 132 Prozent

(12.06.2019) Die Aktie von ThyssenKrupp steht aktuell im Scheinwerferlicht des deutschen Aktienmarktes. Allein gestern kletterte der Titel um fast fünf Prozent. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie von ThyssenKrupp vor. Lesen Sie hier weiter.

RWE: Das läuft gerade ziemlich gut

(03.06.2019) Seit Herbst lässt sich bei der Aktie von RWE ein Aufwärtstrend darstellen. Just wurde dessen Unterseite erfolgreich getestet. Mit einem Open End Turbo Long auf eine steigende RWE-Aktie könnte sich eine Trading-Chance von 100 Prozent ergeben. Lesen Sie hier weiter.

Munich Re long: 66-Prozent-Chance!

(13.06.2019) Die Münchner Rück (Munich Re) profitiert global von moderatem Wetter und steigenden Prämien. Die Marktteilnehmer gehen davon aus und treiben den Kurs nach oben. Daraus könnte sich mit einem Mini Future Long eine Chance von 66 Prozent ergeben. Lesen Sie hier weiter.

