Börse Daily am Sonntag mit DAX, Borussia Dortmund, Deutsche Telekom, BASF, Apple, Brent

In der letzten Woche rutsche der DAX auf den tiefsten Stand seit Mitte Februar ab. Die technische Lage trübte sich deutlich ein. Gelingt eine Erholung oder stürzt der DAX weiter ab? Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, Borussia Dortmund, Deutsche Telekom, BASF, Apple und Brent.

anfangs reagierten die Anleger erfreut darauf, dass die USA die zuletzt angekündigten Strafzölle gegen China in den Dezember schieben möchten. Denn dadurch scheint für den US-Einzelhandel das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr gesichert. Allerdings zeigen sich die Auswirkungen des Handelsstreits mittlerweile auch andernorts. So präsentierte hierzulande das Statistische Bundesamt für das gerade abgelaufene Quartal negative Zahlen. Sollte das aktuelle Quartal ebenfalls ein negatives Vorzeichen haben, würden Experten von einer Rezession sprechen.

Sofern es keine positiven Impulse seitens der Auseinandersetzung zwischen den USA und China gibt, sollte aber gerade das nicht überraschen. Allerdings sprechen die Kontrahenten wieder einmal miteinander. Denn in den USA steht 2020 die Präsidentenwahl ins Haus und Amtsinhaber Donald Trump kann im Vorfeld keine schlechten Wirtschaftsdaten brauchen, schließlich möchte er wiedergewählt werden. Hierzulande sollte zudem der Brexit auf die Notierungen drücken, der zunehmend näher rückt und ein ungeordneter Austritt Großbritanniens aus der EU am wahrscheinlichsten ist.

Aus technischer Sicht ist der DAX mittlerweile deutlich angeschlagen und folgt den saisonalen Vorgaben, die für die Monate August und September eine erhöhte Verlustwahrscheinlichkeit anzeigen. Sollte der Index in den nächsten Tagen auch noch unter die Region um rund 11300 Punkte fallen, ergäbe sich weiteres Korrekturpotenzial bis auf etwa 10800 Zähler. Dort hatte sich der Kurs vor der letzten US-Wahl einige Wochen lang bewegt und den Bereich damals als klaren Widerstand markiert. Alle Infos dazu finden Sie auf www.boerse-daily.de.

Ende der Erholung?

(16.08.2019) Der DAX befand sich am Freitag weiterhin in einer Aufwärtskorrektur und erreichte den Bereich um 11550 Punkte. Hier könnte der DAX wieder nach unten abdrehen und seine Erholung beenden. Der übergeordnete Trend bleibe weiter klar short, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen Marktanalyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag. Christian Zoller analysiert den DAX anhand von verschiedenen Indikatoren und entwickelt daraus seine ganz persönliche Trading-Strategie!

DAX: Chance von 87 Prozent p.a.

(13.08.2019) Der DAX befindet sich in einer saisonal schwierigen Phase. Zudem belastete erneut der Handelsstreit. Doch mit einem Inline-Optionsschein auf den DAX können risikofreudige Anleger in nur wenigen Wochen eine attraktive Seitwärtsrendite erzielen. Lesen Sie hier weiter.

Ölpreis: Wieder auf dem Weg nach oben?

(13.08.2019) Anfang August brach der Ölpreis ein. Der Ölmarkt sorgte sich um die Konjunktur. Doch es gibt durchaus auch gute Gründe, die für einen wieder steigenden Ölpreis sprechen. Wir stellen deshalb ein Faktor-Zertifikat Long auf den Ölpreis der Sorte Brent vor. Lesen Sie hier weiter.

Put auf Apple: Dunkle Wolken über iPhone und Co.

(16.08.2019) Neue Zölle gegen China ab September und Chinas Reaktion ließen den Handelsstreit ein weiteres Mal eskalieren. Wie ein Put-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 220 US-Dollar und Fälligkeit im Januar von fallenden Kursen profitieren könnte. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick

Borussia Dortmund: Chance von 78 Prozent

(14.08.2019) Am Wochenende startet die Fußball-Bundesliga in ihre 57. Saison. In unserer aktuellen Spotlight-Ausgabe steht daher die Aktie von Borussia Dortmund im Mittelpunkt. Für risikofreudige Anleger stellen wir zudem einen Mini Future Long auf die BVB-Aktie vor. Lesen Sie hier weiter.

BASF: Wehe, wenn dieser Support bricht

(12.08.2019) Technisch droht BASF Ungemach. Sollte sie unter das Tief um 56 Euro fallen, wäre viel verloren und die fallende Tendenz könnte sich fortsetzen. Mit einem Open End Turbo Short auf eine fallende BASF-Aktie könnte sich eine Trading-Chance von 92 Prozent ergeben. Lesen Sie hier weiter.

Deutsche Telekom Long: 86-Prozent-Chance!

(15.08.2019) Die Aktie der Deutschen Telekom hat Fantasie, da sie außergewöhnlich stark von ihrer US-Tochter profitiert. Der Aktienkurs der T-Aktie liegt am unteren Ende des 17 Monate laufenden Trendkanals und hat mittelfristig Potential bis auf 15,70 Euro. Lesen Sie hier weiter.

Wochenvorschau

