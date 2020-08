Börse Daily am Sonntag mit DAX, Bayer, RWE, Daimler, Deutsche Bank, Caterpillar, Alphabet, Tesla

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Sprung über die runde Zahl von 13000 Punkten gelang dem DAX in der vergangenen Woche. Gelingt es ihm nun, in Richtung Allzeithoch durchzustarten? Lesen Sie in dieser Ausgabe unsere Analysen zum DAX, Bayer, RWE, Daimler, Deutsche Bank, Caterpillar, Alphabet, Tesla und EUR/GBP.

die Aktienkurse präsentieren sich, als hätte es die Corona-Krise nie gegeben. Bedingt durch Konjunkturprogramme von Politik und Notenbanken werden die Aktienkurse nach oben gedrückt. Dabei entfernen sich die Titel teilweise immer mehr von fundamental gerechtfertigten Bewertungen in ein als teuer zu betrachtendes Niveau. Dies fällt bei extrem gestiegenen US-Werten auf.

Hinsichtlich der bis Ende September negativen Saisonalität darf man gespannt sein, ob die Rally anhält oder es an den Aktienmärkten noch zu einer Korrektur kommt. Charttechnisch wird es aktuell einmal mehr spannend. So konnte sich der DAX nach dem Rücksetzer Ende Juli mittlerweile bis knapp unter das Hoch vom Juli vorkämpfen, das damals bei rund 13300 Punkten markiert wurde.

Aufgrund der zunehmend positiven Stimmung ist davon auszugehen, dass viele Akteure den Rückgang Ende Juli zum Einkauf genutzt haben. Dennoch dürfte es noch einige Anleger geben, die auch diese Gelegenheit verpasst haben und auf neue Einstiegsmöglichkeiten lauern. Sollte der DAX nun das Hoch vom Juli überwinden, dürften dieser Gruppe von Anlegern die Kurse davonlaufen.

Dies könnte den DAX weiter nach oben schieben, so dass ein neues Allzeithoch kurzfristig möglich wird. Der negativen Saisonalität, die bis Ende September eine schwächere Tendenz vorsieht, steht das billige Geld gegenüber, das mangels Alternative sowie der Gier auf weitere Gewinne unverändert an den Markt drängt. Dass dieser damit heiß zu laufen droht, wird dabei übersehen.

Deutsche Bank: Chance von 30 Prozent

(25.08.2020) Viele Firmen geraten durch die Pandemie in finanzielle Schieflagen. Drohen auf Sicht hohe Kreditausfälle? Mit einem StayLow-Optionsschein auf die Aktie der im DAX notierten Deutschen Bank können risikofreudige Anleger eine hohe Seitwärtsrendite erzielen. Lesen Sie hier weiter.

Bayer: Bodenbildung abgeschlossen

(25.08.2020) Das Wertpapier des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer präsentiert sich im Vergleich zum Gesamtmarkt deutlich schwächer, versucht aber durch den nun abgeschlossenen Boden im Bereich einer sehr wichtigen Kursmarke die Rückstände aufzuholen. Lesen Sie hier weiter.

Caterpillar: Bullen sammeln eifrig Kräfte

(27.08.2020) Aktien des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar notieren bereits seit Wochen an ihrem mittelfristigen Abwärtstrend und sammeln offenbar Kräfte für einen Ausbruch darüber. Noch ist dieses Szenario nicht eingetreten, könnte aber bald Wirklichkeit werden. Lesen Sie hier weiter.

Put auf Tesla: 24 Prozent Chance

(28.08.2020) Tesla hat seit dem partiellen Tief Mitte März eine Kurssteigerung von 530 Prozent in fünf Monaten erreicht. Mit einem erwarteten 2022er-KGV von 100 darf es in den kommenden Jahren keine Abweichung vom Best Case geben, um im Kurs nicht zurückzufallen. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick

EUR/GBP: Kurzfristig bärisch

(28.08.2020) Das Währungspaar Euro (EUR) zum britischen Pfund (GBP) schwankt seit Monaten in einer langen Kurve sukzessive nach unten und vermittelt den Eindruck einer bestimmten technischen Formation, die an dieser Stelle als Rounding Top bezeichnet werden kann. Lesen Sie hier weiter.

RWE Long: 114-Prozent-Chance

(26.08.2020) Die Fähigkeit von RWE den Gewinn auch bei einem coronabedingten Lockdown zu steigern, kommt bei den Marktteilnehmern gut an. Auch die Transformation von der CO2-Schleuder hin zu CO2-neutraler Stromproduktion sollte vom RWE Management gut bewältigt werden. Lesen Sie hier weiter.

Alphabet Long: 46 Prozent Chance!

(24.08.2020) Alphabet hat die Pandemiemaßnahmen mit einem blauen Auge überstanden und konnte vom Tief Mitte März über 50 Prozent zulegen. Der Rebound verliert aber die letzten drei Monate an Dynamik, doch ist die Richtung als bullish zu bezeichnen. Lesen Sie hier weiter.

Daimler Long: 20 Prozent Chance

(27.08.2020) Daimler konnte sich von Volkswagen und BMW absetzen und um 15 Prozentpunkte mehr an Performance generieren als beispielsweise der nächste Verfolger. Der Kursverlauf des Konkurrenten aus Kalifornien namens Tesla spielt wohl in einer eigenen Liga. Lesen Sie hier weiter.

Wochenvorschau

