Börse Daily am Sonntag mit DAX, Aurubis, Lufthansa, Vonovia, HeidelbergCement, Nemetschek, McDonalds, GoPro, EUR/GBP, EUR/CHF

Für den DAX ging es nach oben und über die Marke von 12000 Punkten. War das der Durchbruch für einen Angriff auf bisherige Hochs? Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, Aurubis, Lufthansa, Vonovia, HeidelbergCement, Nemetschek, McDonalds, GoPro sowie EUR/GBP und EUR/CHF.

die Aktie des Kupferherstellers Aurubis mit Sitz in Hamburg befindet sich seit dem Verlaufstief am 16. August bei 35,00 Euro im Einklang mit dem Gesamtmarkt in einem Aufwärtstrend. Am Freitag ging die Aktie bei 41,26 Euro aus dem Handel und scheiterte damit vor dem massiven Widerstandsbereich zwischen 41,60 Euro und 42,30 Euro.

Das Tageshoch lag bei 41,73 Euro. Nach der jüngsten starken Aufwärtsbewegung dürfte es nun zu einem Rücklauf kommen, solange dieser Widerstandsbereich hält. Das erste Anlaufziel wäre das nach unten offene Gap bei 40,20 Euro. Gaps werden in der weiten Mehrheit der Fälle wieder geschlossen. Bevor dieses Gap geschlossen ist, dürfte ein weiterer langer Anstieg der Aktie schwierig werden.

Sinkende Nachfrage belastet

Die Zahlen zum dritten Quartal 2019 fielen im Jahresvergleich schwach aus. Das operative Ergebnis vor Steuern sank um satte 72 Prozent von 78 Millionen Euro auf 22 Millionen Euro. Der Umsatz konnte hingegen um ein Prozent von 2,977 Milliarden Euro auf 3,02 Milliarden Euro gesteigert werden. Unterm Strich wurde ein Gewinneinbruch von 60 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 17 Millionen Euro mitgeteilt.

"Unser Ergebnis im dritten Quartal ist durch mehrere außerordentliche Faktoren belastet. Neben den einmaligen Sonderbelastungen blieb die operative Performance hinter den Erwartungen zurück. Auch der Nachfragerückgang auf den Produktmärkten wirkte sich negativ auf unser Ergebnis aus", wie der Vorstandsvorsitzende Roland Harings mitteilte. Der zuvor gesenkte Jahresausblick wurde dagegen bestätigt.



Short-Chance bei Aurubis

Das Unternehmen befindet sich also im schwierigen Fahrwasser. Ob die gesenkte Jahresprognose erreicht wird, bleibt abzuwarten. Die Aktie wurde auch vom starken Markt nach oben getrieben. Der Widerstand um 42,00 Euro könnte die Aufwärtsbewegung begrenzen, es könnte zunächst ein Rücklauf bis zum offenen Gap bei 40,20 Euro und in Folge zur langfristigen Unterstützung um 38,00 Euro bevorstehen.

Strategie



Es bietet sich die Chance zum Short-Einstieg, mit engem Stopp über dem Vortageshoch von 41,80 Euro. Aufbauend auf diese Strategie wurde mittels des innovativen Tools Match My Trade der Société Générale nach den Top-2-Produkten aus Optionsscheinen, Turbos und Exotischen Optionsscheinen mit dem besten Chance-Risiko-Verhältnis gesucht. Folgende Produkte wurden für diesen Trade vorgeschlagen:







Aufgrund des eingegebenen Zieldatums Anfang Oktober und einem Zeitkorridor von +/- 5 Tagen, bringt ein Short Mini-Future (WKN: SR05KA) nach den heutigen Erkenntnissen die größtmögliche Rendite. Ak-tuell notiert der Mini-Future, welcher einen Basispreis von 52,51 Euro hat, bei 1,17 Euro (Brief) // 1,12 Euro (Geld). Angenommen Aurubis notiert im erwarteten Zeitraum bei 38,00 Euro, so sollte der Mini-Future auf 1,45 Euro (Brief) // 1,44 Euro (Geld) ansteigen.

