Boeing in Turbulenzen

Boeing gibt ein ambivalentes Bild ab. Der Umsatz steigt überraschend, der Gewinn bricht gleichzeitig um 13 Prozent ein. Mit dem Grounding der 737 Max schwebt ein Damoklesschwert über dem Unternehmen, das einen Ausblick seitens des Luftfahrtkonzernes bis auf weiteres verhindert.

Der in schwere Turbulenzen geratene Flugzeugbauer Boeing wird die negative Publicity nicht los. Die auf hohen Zeitdruck und mangelnde Qualifikation von Mitarbeitern zurückzuführende Schlamperei führte nicht nur zum Absturz der beiden 737 Max, sondern auch zur Verunsicherung der Dreamliner (B787) Kunden. Insider sprechen von gravierenden Sicherheitsbedenken im Boeing-Werk am Standort North Charleston. Die gestern veröffentlichten Quartalszahlen wurden gemischt aufgenommen, nachdem der Umsatz um 1 Milliarde besser ausgefallen war als erwartet. Ausblick für 2019 wurde im Lichte des Groundings aller 373 Max Maschinen keiner gegeben.

Die Aktie von Boeing hat seit der sub prime-Krise einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet. In dieser Periode hat sich der Kurs mehr als verzehnfacht (KGV 2018 bei 18,07). Das all time high von 446 US-Dollar am 1. März 2019 erreichte der Wert nach der einjährigen Seitwärtsphase im Jahr 2018. Der Lion Air Absturz am 29. Oktober 2018 hat die Kursentwicklung kaum negativ tangiert. Anders beim zweiten Absturz einer baugleichen Maschine nahe Addis Abeba. Am 11. März 2019 sackte die Aktie von 422,54 US-Dollar bis auf 365,55 US-Dollar ab und schloss bei 400 US-Dollar. Der bis auf weiteres ausgesetzte Jahresausblick lässt das Wagnis einer short-Strategie als sinnvoll erscheinen, wobei die Position mit einem Stop-Loss bei 391 US-Dollar abgesichert werden soll. Die Marke von 400 stellt einen starken Widerstand dar. Wird in einer Abwärtsbewegung die Unterstützung von 371 US-Dollar gerissen, ist der Weg bis auf 360 US-Dollar und darunter frei.

Boeing (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 391 // 400 US-Dollar Unterstützungen: 371 // 360 US-Dollar

Fazit

Der Börsenliebling Boeing erscheint charttechnisch angeschlagen, wobei die Marktteilnehmer die Tragweite des Groundings tendenziell zu positiv einschätzen. Die folgenden Tage bergen das Potential für negative Nachrichten und sinkende Kurse.

Der Mini Future Long (WKN CP0YWN) ermöglicht, von einem sinkenden Kurs der Boeing-Aktie mit einem Hebel von minus 4,02 zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 76,01 US-Dollar (20,20 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses bei 391 US-Dollar an. Beim Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,73 Euro der bei sinkenden Kursen stetig nachgezogen werden sollte. Ein Ziel nach unten könnte auf weitere Sicht bei 350 US-Dollar liegen (1,10 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 1,6 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: CP0YWN

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 0,87 - 0,88 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 472,28 US-Dollar

Basiswert: Boeing KO-Schwelle: 451,47 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 375,46 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 1,09 Euro Hebel: -4,02

Kurschance: + 26 Prozent Quelle: Citigroup

