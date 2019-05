Boeing - Tradingbereich ist erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":



Unser vor 3 Wochen in der letzten Boeing Analyse gesetzter Kaufbereich ist nun erreicht worden. Wir stocken unsere Position bei Boeing auf. Alternativ kann der aktuelle Tradingbereich (blaue Box im Chart) als Initialkauf genutzt werden.



Boeing hat seit Erreichen des Hochs bei $445.57 unsere primäre Erwartung einer Zwischen-Korrektur-Welle 2 vollends erfüllt. Allerdings stehen wir jetzt an einem Punkt, an welchem sich der weitere Fortgang entscheiden wird: die Gegend um $363.05! Wenn es den Bullen gelingt, nachhaltig über diese Hürde zu springen, können wir das als ersten Indikator für ein bereits bei $337.02 hinterlegtes Tief werten. Sollten wir allerdings an dieser Chartmarke nach unten abprallen - wovon wir aktuell noch ausgehen -, wäre das ideale Ziel für ein Ende der Korrektur bei etwa $333/$314. Das würde uns am besten gefallen.



Die $363.05 ist für uns ein Kaufsignal. Unsere Order wird bei $366.42 platziert. Die Position sichern wir nach unten bei $309 (dort verkaufen wir die Hälfte) und bei $292.51 (dort liquidieren wir die Position) ab. Denn dann ist mit einer noch laufenden, größeren Korrektur bis in den Bereich um $240 ggf. tiefer zu rechnen. Ob wir das mit einem Hedge unterstützen, entscheiden wir in der Folge, werden das aber rechtzeitig bekannt geben.